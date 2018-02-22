Social News – Febbraio ’18

Social News – Febbraio ’18

Redatto da in Newsletter MHT

Diamo un caloroso benvenuto ai nostri nuovi colleghi ed un grande “in bocca al lupo” per questa nuova esperienza nell’MHTeam!

Questo mese entrano nella squadra:

ANDREA EVANGELISTI – MILANO – CONS BI

MARCO CARRETTONI – MILANO – AX DEV

NATALINA D’IGNAZIO – TERAMO – AX CONS FINANCE

LUIGI CRESCIMONE-MILANO-AX CONS FINANCE

MARTINA VALENTINI-MILANO-AX CONS FINANCE

MATTEO BISETTO TREVISIN-MILANO-AX CONS FINANCE

SEBASTIANO MATTERA-MILANO-AX CONS FINANCE

GEORGIANA CAMPEANU-MILANO-AX CONS FINANCE

LORENZO CASCIARRI- MODENA-AX DEV

ANTONIO GRECO – MILANO – AX SCM CONS

DALILA TRAMONTI-MILANO-AX CONS FINANCE

MARIA RICCARDO-TREVISO-INTERNAL FINANCE

 

Salutiamo anche gli ex colleghi che hanno finito il loro percorso insieme a noi, augurando loro il meglio: Luca Pasquale