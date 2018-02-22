Social News – Febbraio ’18

Diamo un caloroso benvenuto ai nostri nuovi colleghi ed un grande “in bocca al lupo” per questa nuova esperienza nell’MHTeam!
Questo mese entrano nella squadra:
ANDREA EVANGELISTI – MILANO – CONS BI
MARCO CARRETTONI – MILANO – AX DEV
NATALINA D’IGNAZIO – TERAMO – AX CONS FINANCE
LUIGI CRESCIMONE-MILANO-AX CONS FINANCE
MARTINA VALENTINI-MILANO-AX CONS FINANCE
MATTEO BISETTO TREVISIN-MILANO-AX CONS FINANCE
SEBASTIANO MATTERA-MILANO-AX CONS FINANCE
GEORGIANA CAMPEANU-MILANO-AX CONS FINANCE
LORENZO CASCIARRI- MODENA-AX DEV
ANTONIO GRECO – MILANO – AX SCM CONS
DALILA TRAMONTI-MILANO-AX CONS FINANCE
MARIA RICCARDO-TREVISO-INTERNAL FINANCE
Salutiamo anche gli ex colleghi che hanno finito il loro percorso insieme a noi, augurando loro il meglio: Luca Pasquale