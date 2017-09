Social News

Si riprende alla grande a settembre in MHT, con tante new entries! Se vi siete persi le mail di presentazione al loro arrivo, ecco un piccolo remind 😊 Diamo un caloroso benvenuto ai nostri nuovi colleghi ed un grande “in bocca al lupo” per questa nuova esperienza nell’MHTeam!

Mauro Ippolito – Sede di Torino – Project & Program Manager CRM

Andrea Di Bartolomeo – Sede di Tortoreto – Developer AX

Riccardo Xicato – Sede di Treviso – Application Consultant

Paolo Mancin – Sede di Bologna – Project Manager

Daniele Zorzi – Sede di Padova – Developer Sharepoint

Salutiamo anche gli ex colleghi che hanno finito il loro percorso insieme a noi, augurandogli il meglio:

Riccardo Esposito, Alfredo Centinaro, Francesco Moretto e Davide Ceoldo.

All’MHTeam si aggiungono anche altre nuove leve che, tra una poppata e l’altra, stanno già studiando il piano per diventare i nuovi CEO di domani!

Ci uniamo a mamma Muriel, mamma Debora e papà Diego per annunciare la nascita di Sofia, Paolo e Diego!