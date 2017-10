Il “Cliente al Centro” è il motto di THUN, che si era rivolta a noi dell’MHTeam per implementare Dynamics CRM per riunire tutte le azioni di customer relationship in un unico luogo. Un remind di com’è andata?

THUN è un’azienda internazionale con obiettivi internazionali. Ecco perché aveva trovato in noi il partner ideale di supporto per la realizzazione del progetto “Il Cliente al Centro” , qui il remind