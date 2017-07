Think lean: la gestione del WMS in Microsoft Dynamics 365 for Operations (PART 1)

Microsoft Dynamics 365 for Operations supporta differenti funzionalità avanzate per il WMS management, in modo da poter accelerare il business e snellire i processi di movimentazione interna, ricevimento merci e spedizione. La possibilità di impostare politiche di stoccaggio e prelievo totalmente parametriche e configurabili, senza che sia necessario alcun sviluppo di software o personalizzazione, garantisce un’estesa flessibilità ed un’operatività lineare e semplice a supporto degli operatori logistici in Azienda.

Alcuni esempi di funzionalità specifiche, che si affiancano alla possibilità di mappare i magazzini in modo esaustivo ed efficiente, definire politiche di indirizzamento del prelievo e priorità di esecuzione, integrare le funzionalità di TMS Transportation Management System di Dynamics 365.

Containerization

E’ il processo grazie al quale è possibile supportare un processo di imballaggio automatizzato. Infatti è possibile:

• Calcolare automaticamente i contenitori richiesti per la spedizione in uscita in base alle dimensioni fisiche del prodotto e del contenitore.

• Ottimizzazione della struttura di imballaggio in base a un insieme di regole configurato dall’utente.

• Generare il lavoro di raccolta basato sulla struttura del contenitore calcolata.

Utilizzando questa funzionalità di Dynamics 365 for Operations, non solo si ha una panoramica della quantità e dei tipi di contenitori che verranno utilizzati per l’imballaggio prima della raccolta delle merci, ma si ottiene anche un processo creato in modo che le linee di lavoro siano suddivise in quantità che si adattano ai contenitori. Rispetto al processo di imballaggio manuale, le attività come la creazione di contenitori, l’assegnazione di oggetti, i contenitori di chiusura sono automatizzati dal sistema.

La logica di containerizzazione è integrata in onde (raggruppamenti di missioni) come processo opzionale e, quando abilitata, viene eseguita come parte dell’elaborazione dell’onda stessa. Durante l’elaborazione di un’onda, la containerizzazione viene eseguita prima della creazione del lavoro (operazione di pick/put). Ciò consente al sistema di utilizzare le informazioni sulla struttura del contenitore generato per guidare il processo di creazione del lavoro. È inoltre possibile configurare i modelli di onde per automatizzare il processo così che la containerizzazione venga eseguita al rilascio degli ordini di vendita di origine.

In un magazzino, è importante essere in grado di gestire modifiche tardive. Ad esempio, alcune merci potrebbero essere danneggiate rendendo impossibile la spedizione, oppure un cliente desidera annullare o modificare un ordine. Dynamics 365 for Operations supporta la possibilità di invertire una spedizione, consentendo la cancellazione o modifica di imballo (unità di carico) che può essere aggiornato in real time. Allo stesso modo, nel flusso in entrata è possibile annullare le ricevute dei prodotti in modo che sia possibile creare una versione aggiornata.

Cluster picking

Grazie al cluster picking è possibile effettuare la raccolta, in un prelievo unico di un certo numero di articoli che provengono da ordini diversi.

L’ottimizzazione dei costi e dei tempi, consente di pianificare una strategia innovativa, grazie alle funzionalità specifiche di Microsoft Dynamics 365 for Operations.

Mobile

L’app per mobile di Microsoft Dynamics 365 for Operations per la produzione consente di avviare, completare o annullare le operazioni o le attività di produzione su un dispositivo mobile. Può anche essere utilizzato per gestire le unità del negozio o del magazzino mediante la scansione del codice a barre delle etichette associate. Sulla base dei risultati di scansione, l’applicazione mostra informazioni correlate che consentono ai dipendenti del magazzino di muoversi di prendere decisioni informate utilizzando le informazioni giuste disponibili in tempo.

• User experience coerente ed agile, che include la navigazione comune, i modelli riconoscibili e le interazioni intuitive con una struttura semplice ed efficace.

• Molteplici funzionalità ottimizzate con touch screen e solo eventualmente utilizzo della tastiera.

• Un’interfaccia utente per abbinare processi e layout specifici per target delle dimensioni dei container e dello stock in magazzino

Pet saperne di più sulle potenzialità di Microsoft Dynamics 365 for Operations contattaci e seguici sui nostri social