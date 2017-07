“Think lean: la gestione del WMS in Microsoft Dynamics 365 for Operations (PART 2)

L’automatizzazione dei processi e di una soluzione ERP come Microsoft Dynamics 365 diviene di primaria importanza per un settore come quello del Manufacturing, soprattutto per ridurre i costi operativi, controllare meglio i flussi di lavoro, e garantire la data integrity e la compliance a normative e regole sia nazionali che internazionali.

Dynamics 365 For Operations garantisce un’ampia flessibilità nella gestione della produzione, offrendo l’opportunità di operare anche secondo diverse modalità e tecniche l’una non esclusiva dell’altra (MTS, MTO, ATO, ETO, Process, Lean Manufacturing).

In particolare l’adozione, solo per alcuni prodotti e linee o per l’intera produzione aziendale, di modalità di lean manufacturing richiede l’impiego di logiche e funzionalità adeguate di supporto nella gestione della movimentazione dei materiali.

Dynamics 365 contiene un modulo WMS avanzato che ha specifiche funzioni di gestione lean di tutte le operazioni di prelievo e stoccaggio. L’interfaccia utente viene reso semplice ed efficiente attraverso l’impiego di dashboard di pianificazione che operano con logiche di “drag & drop” in modalità totalmente grafica ed assistita. Tutte le funzionalità sono operative non solo da PC ma anche da tablet e smartphone (utilizzo di touch screen esteso pertanto), rendendo possibile agire anche in totale mobilità. L’attivazione di kanban, la segnalazione del completamento di attività, l’indicazione alle funzioni logistiche della richiesta di operare le conseguenti eventuali movimentazioni avvengono tutte in tempo reale con l’impiego di semplici interfaccia e devices di costo contenuto.

Per rendere ancora più veloci e fruibili tutte le opportunità di una gestione ottimizzata del magazzino sono anche disponibili su richiesta funzionalità avanzate di comandi vocali e comunicazione diretta tra i diversi responsabili ed operatori logistici aziendali.

Per saperne di più sulle soluzioni personalizzate per la gestione del WMS e su Dynamics 365 for Operations contattaci e seguici sui nostri social