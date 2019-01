3 modi per supportare le Sales Operations

Il mondo delle Sales Operations ha le sue regole che lo mantengono come uno dei pilastri del business. La maggior parte delle organizzazioni gioca seguendo le stesse regole, usando gli stessi strumenti e le stesse tattiche. Un settore che non ha ancora visto un’adozione diffusa – ma vedrà un’enorme crescita nei prossimi cinque anni – è il sales engagement. Questo potrebbe essere di supporto nella produzione di una pipeline piena di potenziali clienti che sono soddisfatti del processo di vendita.

Il concetto di “sales engagement” non è nuovo, la definizione di una piattaforma di coinvolgimento delle vendite (SEP) si è evoluta. Una volta limitato nella funzionalità come strumento per automatizzare la chiamata e il nurturing, SEP è diventata una preziosa tecnologia di vendita che non solo automatizza il processo di vendita ma fornisce analisi e approfondimenti chiave sul comportamento degli acquirenti, consentendo ai sales team di instaurare relazioni più profonde con gli acquirenti in base alle loro esigenze in diversi punti del loro percorso di acquisto. Dynamics 365 è anche una SEP, perché supporta il sales team in tutto il processo di vendita e post vendita.

I rappresentanti di vendita più performanti utilizzano gli strumenti di dati e produttività il 30% in più rispetto alla media. Dynamics 365 è una soluzione ERP e CRM all in one con strumenti che raccolgono informazioni e sono disponibili per il sales team ogni volta che ce ne sia necessità. Il sales team ha così più facile accesso alle prospettive in modo rapido ed efficiente, forniscono contenuti che aiutano a guidare ulteriormente la relazione e hanno accesso ai dati e alle informazioni sugli acquirenti che informano ulteriori comunicazioni, portando ad un maggiore successo nella chiusura delle vendite.

Qui di seguito 5 modi in cui Dynamics 365 supporta le sales operations:

Supporta l’amministrazione

Si stima che solo il 30% del tempo di un sales manager viene speso parlando con i potenziali clienti. Dynamics 365 for Sales riduce il tempo speso per le attività di amministrazione come l’immissione dei dati, la scrittura di e-mail, la ricerca del contenuto giusto da condividere e la pianificazione delle chiamate. La soluzione for Sales va oltre la registrazione e il monitoraggio delle interazioni con i potenziali clienti; riduce inoltre il tempo dedicato alla configurazione di preventivi, alla stesura di proposte e alla ricerca di firme. L’integrazione di tutte le parti della canalizzazione di vendita in un’unica piattaforma, integrata con un CRM, aumenta l’efficienza, la produttività e l’efficacia del team di vendita e riduce il ciclo di vendita. Vendere più velocemente significa più tempo da vendere.

Supporta il training

Il tempo medio di rampa per i dirigenti è di 4,5 mesi e la piena produttività è in media di 25 mesi. Parte del problema è che i nuovi sales manager che non utilizzano una piattaforma di coinvolgimento delle vendite non utilizzano un playbook di vendita per guidare la vendita e hanno difficoltà a reperire i contenuti di vendita di cui hanno bisogno nel momento esatto in cui ne hanno bisogno. L’automazione delle parti del processo di vendita aiuta le nuove assunzioni a imparare rapidamente.

Fornisce una buy experience unificata

Dynamics 365 for Sales rende l’esperienza di acquisto unica e a tutto tondo. Quando tutti gli addetti alle vendite, dagli SDR ai rappresentanti interni o esterni, lavorano dalla stessa piattaforma, l’acquirente ha la sensazione che i loro bisogni siano in prima linea. Ogni fase informa l’utente successivo e crea un’esperienza per l’acquirente che li fa sentire come se la loro rappresentante prestasse attenzione a loro, non semplicemente registrando i dati in un CRM. In Dynamics 365 for Sales esiste in un ambiente in cui ogni parte del contenuto e ogni interazione con l’acquirente è on-brand e prodotta da un playbook aggiornato. Gli acquirenti notano e apprezzano la professionalità. Grazie all’integrazione con PowerBI le informazioni sul coinvolgimento digitale e i dati sul comportamento degli acquirenti in tempo reale aiutano i sales team a imparare, personalizzare e ottimizzare il processo di vendita per ciascun acquirente. I mazzi di vendite di cookie cutter appartengono ormai al passato e vengono sostituiti da contenuti personalizzati che si connettono con gli acquirenti, supportati dai dati.