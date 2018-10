3 tip di AI per il Manufacturing

L’intelligenza artificiale (AI) è una tecnologia in rapida e continua evoluzione che sta influenzando e rivoluzionando tutti i settori del business. Il settore che più sta usufruendo delle potenzialità dell’AI è il Manufacturing, applicando questa tecnologia nelle sue organizzazioni. Questo permette di ottenere tagli ai tempi di inattività non pianificati e prodotti di migliore progettazione, e applicando l’analisi AI ai dati anche di migliorare l’efficienza, la qualità dei prodotti e la sicurezza dei dipendenti.

Ecco alcuni usi dell’AI per il Manufacturing:

Manutenzione predittiva

La manutenzione continua dei macchinari e delle attrezzature della linea di produzione rappresenta una spesa importante, con un impatto cruciale sulla redditività di qualsiasi operazione di produzione dipendente da attività. In Dynamics 365 for Finance and Operations grazie all’integrazione con l’IoT è possibile implementare una predictive maintenance, che permette di pianificare gli interventi di manutenzione per tempo, così da non fermare la linea produttiva, evitando guasti imprevisti e fermi di macchinari che potrebbero causare significative perdite economiche. La predictive maintenance utilizza algoritmi avanzati di AI sotto forma di machine learning e reti neurali artificiali per formulare previsioni relative al malfunzionamento delle risorse. Ciò consente drastiche riduzioni dei costosi tempi di inattività non pianificati, nonché per l’estensione della vita utile residua (RUL) delle macchine e delle attrezzature di produzione. Gli studi dimostrano che i costi di inattività non pianificati costano ai manufacturer circa 50 miliardi di dollari l’anno e che il fallimento delle attività è la causa del 42% di questi tempi di inattività non programmati.

Data Integrity

A causa delle brevissime scadenze time-to-market di oggi e dell’aumento della complessità dei prodotti, le aziende manifatturiere stanno trovando sempre più difficile mantenere elevati livelli di qualità e rispettare normative e standard. D’altra parte, i clienti si aspettano prodotti impeccabili, spingono i produttori a migliorare il loro prodotto sempre di più. La vera sfida è rappresentata dalle aziende in ambito food, pharma e in generale in quei settori in cui vigono delle strette normative da rispettare nella supply chain. Dynamics 365 for Finance and Operations consente di implementare e rispettare tutti gli standard e le normative richieste per la produzione.

Collaborazione uomo-robot

Entro la fine del 2018 ci saranno più di 1,3 milioni di robot industriali in attività nelle fabbriche di tutto il mondo. In teoria, man mano che un numero sempre maggiore di posti di lavoro verrà assorbito dai robot, i lavoratori saranno addestrati per posizioni più avanzate nella progettazione, nella manutenzione e nella programmazione. In questa fase provvisoria, la collaborazione uomo-robot dovrà essere efficiente e sicura man mano che più robot industriali entreranno nel reparto produzione insieme ai lavoratori umani.I progressi nell’AI saranno fondamentali per questo sviluppo, consentendo ai robot di gestire più compiti cognitivi e prendere decisioni autonome basate su dati ambientali in tempo reale, ottimizzando ulteriormente i processi.

Per saperne di più su Dynamics 365 for Finance and Operations contattaci e seguici sui nostri social