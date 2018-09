3 tip di digital strategy per i CIO

Avere o meno una digital strategy all’interno del business, sta diventando uno spartiacque sempre più significativo all’interno delle aziende. A livello mondiale, secondo Gartner, il 42% delle organizzazioni non ha avuto o ha una limitata digital strategy: all’interno di questo dato solo il 40% dei CIO è il leader della digital transformation. Nelle organizzazioni, invece, in cui è in atto la digital transformation, solo il 27% dei CIO è il promotore della digital strategy. Questo comporta che solo il 13% delle organizzazioni IT siano percepite come leader di mercato.

I CIO che sono stati incaricati di mantenere l’infrastruttura in esecuzione, supportare i processi aziendali o soddisfare i requisiti normativi e di conformità potrebbero avere difficoltà a determinare come iniziare a rivoluzionare e rinnovare le strategie aziendali.

Una ricerca di Gartner condotta tra i CEO di società che hanno adottato una digital strategy, basata sul rinnovamento tecnologico della digital transformation ha mostrato che oltre il 60% degli intervistati dichiara un aumento delle entrate, una migliore customer experience e una maggiore innovazione attraverso i loro programmi di trasformazione digitale.

Ecco qualche tip per i CIO per essere gli agenti di cambiamento della digital transformation

Facilitare l’allineamento dell’esecutivo sulla digital strategy

I CIO dovrebbero sfidare lo status quo in particolare con i membri del top management che hanno la responsabilità di perseguire obiettivi a lungo termine. I CIO sono i più esperti su quali tecnologie e partnership possano migliorare la customer experience, aumentare l’automation o fornire dati e analisi competitivi. I CIO dovrebbero quindi aspettarsi alcune obiezioni, timori, e respingere soprattutto i leader che sono avversi al cambiamento. Ci vogliono diversi cicli di esplorazione, interrogazione e incoraggiamento per convincere le persone a pensare in modo diverso. Partner chiave nell’attuazione del cambiamento è il CMO che è sempre attento alle innovazioni, e ha i propri obiettivi nell’espansione del marchio e della presenza sul mercato e il CFO che è uno sponsor chiave nella guida dell’automation.

Best practice per la digital transformation

I CIO sono i più indicati per selezionare le best practice, basandosi su agile management, portfolio management, data governance, e product management come fondamentali. Altre best practice includono l‘automation, gli sviluppi, il digital marketing, la collaborazione e l’integrazione della forza lavoro. I CIO devono lavorare con il top management all’interno e all’esterno dell’IT per stabilire priorità. Quali pratiche di governance dei dati sono maggiormente necessarie? Quali aree di integrazione guidano il più grande valore del cliente?La cosa più importante è assicurarsi che i leader e i partecipanti alle pratiche comprendano perché sono necessarie pratiche specifiche e ottenere un consenso su quali aree siano allineate con la digital strategy.

Selezionare le piattaforme più smart e agile

Gestire la digital transformation e definire una conseguente digital strategy è un obiettivo decisamente sfidante. Grazie all’implementazione di una soluzione all in one come Microsoft Dynamics 365, il passaggio ad un’azienda competitiva e attenta sia alle esigenze di mercato sia alla customer experience diventa più smart e intuitivo. I dati vengono gestiti in un solo luogo ma sono disponibili per tutta l’azienda in ogni momento, aggiornati real time. Grazie all’integrazione con lo strumento di business intelligence, Power BI, la gestione dei dati e la produzione di report specifici, si semplifica notevolmente. L’esperienza di Office 365 consente l’utilizzo di strumenti familiari come Word, Excel, Power Point, ma con in aggiunta la potenza del cloud.

