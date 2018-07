4 ERP trend del 2018

Il mondo dell’ERP è in continua evoluzione e crescita per essere sempre aggiornato rispetto alle evoluzioni del mercato e accontentare una domanda sempre più specifica e puntuale da parte della customer satisfaction.

I sistemi ERP sono essenziali per le operazioni aziendali. Spesso, però viene messo in secondo piano rispetto ad altri sistemi in azienda, e questo potrebbe essere un significativo errore: le opportunità significative per migliorare il flusso di cassa e ridurre i rischi attendono coloro che si occupano della salute dei loro sistemi di pianificazione delle risorse aziendali. Un sistema come Microsoft Dynamics 365 che riunisce le funzionalità di un ERP e di un CRM all in one, fa la differenza non solo a livello strategico ed organizzativo, ma anche come strumento migliorativo della customer experience.

Ecco come le organizzazioni stanno rinnovando il loro uso dei sistemi ERP per migliorare i risultati organizzativi:

L’ERP che paga i conti

L’elaborazione manuale dei pagamenti a fornitori e altre parti interessate può costituire un onere significativo, il margine di errore, i ritardi, gli inadempimenti sono estremamente elevati. In aggiunta a ciò, si registra un sensibile aumento delle frodi ecco perché cresce l’esigenza, all’interno dell’azienda, di centralizzare tutti i pagamenti all’interno di una soluzione ERP. Grazie all’aumento dell’utilizzo di AI negli strumenti ERP, questa tendenza sta diventando sempre più solida all’interno delle aziende. Microsoft Dynamics 365 garantisce stabilità e regolarità nella gestione dei flussi di cassa e della contabilità aziendale.

Implementazione smart dell’ERP

Come molti professionisti dell’IT sostengono, la migrazione o l’implementazione di un ERP, sono delle operazioni sifdanti e che vanno prese e intraprese col massimo della cura. Implementare un nuovo ERP significa rivoluzionare le logiche strategiche e i processi aziendali interni ed esterni all’azienda. Non è un qualcosa che possa essere preso alla leggera. Microsoft Dynamics 365 segue un’implementazione strategica e può essere personalizzato in base alle esigenze specifiche del cliente e dell’azienda. Molte sono le applicazioni standard, altrettanti i moduli da personalizzare, meglio sempre rivolgersi ad una società consulenziale esperta come MHT, che possa essere di vero supporto al cambio o alla implementazione ex novo.

La nuova integrazione ERP-AI

I sistemi ERP sono stati inizialmente creati per l’industria manifatturiera, dove le materie prime e le parti erano le risorse chiave. Ma poiché la produzione diventa sempre più digitale, i sistemi ERP vengono ora ampliati con tecnologie all’avanguardia per favorire l’efficienza in tutti i settori di utilizzo ed implementazione. Grazie all’integrazione con l’AI e il machine learning, l’ERP è pronto a svolgere tutte le operazioni più routinarie, permettendo agli employee di occuparsi dei casi più complessi, concentrandosi sul focus dello sviluppo del business e di miglioramento della customer satisfaction. L’apprendimento automatico delle macchine, rivoluziona completamente il ciclo della supply chain, permettendo un aumento dello sviluppo e della velocità; integrato con l’AI e l’IoT permette lo sviluppo del Field Service e della manutenzione predittiva, impedendo un esborso di costi per la manutenzione e spiacevoli ed inattese interruzioni degli impianti.

Compliance e data integrity per l’ERP

L’ultima esigenza di compliance che si è registrata nel mondo del business è quella del GDPR, la normativa sul trattamento dei dati personali, che ha avuto un forte impatto su tutte le aziende. Ma sono molte le aziende, che per loro stessa natura, si devono adeguare a delle regolamentazioni a dei protocolli estremamente precisi. Si pensi alle aziende che lavorano nel settore pharma o alimentare, necessitano che i loro prodotti siano conformi alle norme imposte dagli organismi internazionali. Ecco che Microsoft Dynamics 365 possiede tutti i requisiti per fare in modo che i prodotti siano adeguati a tutti gli standard richiesti.

