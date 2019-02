4 esigenze a cui deve rispondere un CRM efficace

Le aziende competono sul mercato per la fedeltà al brand e investono sempre di più nel fornire customer experience sempre più puntuali: questo comporta un ruolo più strategico dei leader IT per gestire i dati dei clienti separati da numerose applicazioni, sistemi e canali di coinvolgimento.

Attualmente vengono creati oltre 2,5 quintilioni di byte di dati ogni giorno e si prevede che ogni anno verranno creati 1,7 MB di dati per ogni persona sul pianeta. Tali dati contengono informazioni preziose sui clienti: chi sono, cosa preferiscono, quali sono i loro obiettivi e come interagiscono con l’attività di interesse.

La creazione di un valore aziendale reale dai dati dei clienti mette molta pressione sulla piattaforma CRM da utilizzare. Non solo ha bisogno di connettere tutti i dati dei clienti per fornire informazioni sull’intera esperienza del cliente, ma deve anche adattarsi alle esigenze specifiche del settore di business.

Ecco 4 domande a cui deve rispondere un CRM efficace, come Microsoft Dynamics 365.

“Quanto è facile riunire tutti i dati dei clienti?”

Catturare l’intera customer experience significa connettere tutti i canali e le applicazioni che i clienti utilizzano per interagire con il brand, ovvero qualsiasi interazione che coinvolge supporto, sales, marketing, social media e così via. Può essere difficile riunire tutti quei dati quando sono archiviati in formati diversi o messi in pausa in vari ambienti cloud. Dynamics 365 permette di fare tutto questo, unendo alle funzionalità CRM anche quelle ERP, aumentando la performance e la comunicazione tra settori.

Dynamics 365 è in grado di:

Aprire e connettersi a qualsiasi applicazione o sistema esterno

Offrire agli sviluppatori la flessibilità di archiviare e condividere i dati in qualsiasi formato e sfruttare gli standard aperti

Adattarsi perfettamente con il resto della tua architettura aziendale

“E’ possibile personalizzare la piattaforma in base alle specifiche della propria attività?”

La personalizzazione riguarderà non solo gli inevitabili cambiamenti derivanti dalla crescita, l’introduzione di nuovi modelli di business, ma anche la modalità in cui la tecnologia funziona.

Sfortunatamente, molte piattaforme CRM costringono le organizzazioni a modellare le relazioni con i clienti in base ai tradizionali modelli di impegno che non sono sempre adatti a particolari società o industrie (come “diretto”, “di persona”, “basato sugli account”, ecc.). Parte della creazione di una grande customer experience è la creazione di relazioni che si adattino all’intero ecosistema di dipendenti, partner, fornitori, fornitori e tutti i tuoi prodotti e servizi.

Dynamics 365 è in grado di:

Espandersi facilmente per supportare casi d’uso aggiuntivi e nuove operazioni

Concentrarsi sulla customer experience offrendo esperienze personalizzate e senza attriti per dipendenti e clienti

offrendo esperienze personalizzate e senza attriti per dipendenti e clienti Supportare tutti i canali, le applicazioni, i dati e le regole esclusivi dell’azienda e del suo settore

“La piattaforma è progettata per sfruttare le ultime e migliori tecnologie?”

Per trarre vantaggio dalle ultime tendenze e innovazioni come AI / Machine Learning, bot e Analytics, i leader IT necessitano di una grande quantità di dati sui clienti e della capacità di sperimentare e iterare facilmente sulle nuove tecnologie.

Questo può essere difficile con una piattaforma CRM che blocca i dati e non può facilmente sfruttare i servizi cloud. È un problema sostanziale per le aziende che vogliono abbracciare la digital transformation: l’innovazione richiede una piattaforma in grado di gestire iniziative di cloud ibrido, business intelligence e supporto del business a 360°

Dynamics 365 è in grado di:

Supportare iniziative strategiche di AI / Big Data / Analytics che sono all’interno e all’esterno dello scopo del CRM

/ / che sono all’interno e all’esterno dello scopo del Essere allineato con la strategia di gestione dei dati e del cloud aziendale

aziendale Condividere facilmente i dati tra infrastrutture cloud, on-premise , pubbliche e private

, pubbliche e private Mantenere l’efficienza man mano che cresce la portata del business

“Come misuriamo l’impatto della tecnologia sulla customer experience?”

La tecnologia su cui i leader IT scelgono di investire dovrebbe consentire un supporto ponderato, vendite intelligenti e il coinvolgimento che i clienti si aspettano. Valutare il successo di tale tecnologia coinvolgerà il ROI e i dettagli di livello forniti nelle metriche CX, e come questi dati possono essere condivisi all’interno dell’azienda. Dynamics 365 è la risposta a questa esigenza.

Dynamics 365 è in grado di: