4 modi in cui il project management supporta la digital transformation

Quasi l’80% delle organizzazioni sta diventando operativa nella digital transformation, ma solo il 25% dei progetti digitali ha prodotto benefici tangibili se confrontati con i propri obiettivi iniziali, secondo una recente ricerca del Project Management Institute (PMI).

Ma come è possibile fare in modo che il project management possa sia trarre sia dei vantaggi a livello progettuale sia fornire un valido supporto per la digital transformation?

Ecco 4 tip per rendere reciprocamente utili project management e digital transformation.

Stabilire obiettivi chiari e metriche sul ROI

Molte organizzazioni si trovano ancora a fare confusione su cosa significhi la digital transformation a livello di significato. La digital transformation è più della digitalizzazione e comprende più dell’organizzazione IT: implica l’utilizzo a livello aziendale di nuove tecnologie digitali per trasformare il modo in cui il lavoro viene svolto in un’organizzazione e il tipo di valore che può portare ai suoi clienti e alle parti interessate.

Stabilire obiettivi strategici generali aziendali e intrecciarli non solo con la digital transformation ma con gli obiettivi di ogni progetto, può aiutare a determinare e misurare la ROI e la produttività generale, oltre che agli obiettivi raggiunti. Grazie a Dynamics 365 la struttura strategica ed operativa aziendale può usufruire di nuovi vantaggi e nuove prospettive. La gestione di ogni progetto è supportata da una soluzione all in one che coniuga le funzionalità ERP e CRM, garantendo risultati efficaci ed efficienti.

Coinvolgere il top management

Il top management deve essere coinvolto in prima persona nei progetti digitali, affinchè possano riuscire al meglio. La causa n°1 dei progetti fallimentari è proprio il mancato engagement del top management; al contrario, le iniziative strategiche più riuscite sono quelle in cui c’è un forte sostegno da parte della leadership. Grazie a Dynamics 365 la gestione progettuale e delle risorse, garantisce un’elevatissima partecipazione aziendale, una comunicazione più efficace e una partecipazione più globale ai progetti.

Elevare il ruolo del project management

Il project manager si sta evolvendo da un ruolo operativo a un ruolo di implementazione della strategia, portando competenze non su operatività ma anche innovazione e comunicazione. Mentre le competenze tecniche sono importanti, sono solo una parte di ciò che i project manager devono guidare gli sforzi di trasformazione digitale, insieme alla leadership e alla gestione aziendale strategica. Grazie a Dynamics 365 for Sales ogni processo e progetto può essere gestito al meglio sia dai project manager sia dal team Sales.

Investire nel project management

I leader aziendali devono supportare i propri project manager fornendo loro la formazione, gli strumenti e le competenze necessarie per rendere le loro organizzazioni più efficaci. Ciò è particolarmente importante oggi, in quanto la domanda per i project manager supera di gran lunga l’offerta: secondo le ricerche di PMI, i datori di lavoro avranno bisogno di oltre 87 milioni di persone in ruoli orientati alla gestione dei progetti entro il 2027.