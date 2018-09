4 plus dell’AI per il business

L’AI sta diventando una tecnologia sempre più diffusa all’interno delle aziende come supporto per il business. La digital transformation è diventata trasversale e pervasiva, mettendo sempre più in luce le esigenze specifiche e la necessità di rivoluzione di processi delle aziende.

Che cosa AI e Automation significano realmente per il lavoro? Il 78% dei top manager ritiene che ogni anno si possano risparmiare 360 ​​ore grazie all’introduzione dell’automation attraverso l’AI. D’altro canto, solo il 29% dei dipendenti è interessato all’automation sul posto di lavoro, mentre il 52% del middle management ne è entusiasta.

A prescindere dalla percezione personale e “di ruolo”, l’AI è un fattore di business differenziante e portatore di sviluppo, ecco qui di seguito 5 benefit di questa innovazione tecnologica.

L’AI comporterà spese qualitative per gli employee

Grazie all’introduzione dell’AI, e di soluzioni che l’hanno integrata come Microsoft Dynamics 365, le spese dedicate agli employee posso trasformarsi da quantitative a qualitative. Il machine learning, l’AI e i in un prossimo futuro i robot, si fanno carico di mansioni estremamente ripetitive, che compiono nella metà del tempo con il doppio dei risultati. Questo consente alle aziende di investire sulla formazione degli employee che li rende sempre più qualificati e adatti a svolgere incarichi più complessi.

L’AI riduce gli sprechi di tempo

Le attività di routine possono essere automatizzate. In questo modo, una volta programmate, le macchine eseguono le attività seguendo gli standard e le linee guida stabiliti. Questo consente, soprattutto in ambienti di produzione, di poter risparmiare tempo e costi. Grazie alla predictive maintenance, integrato in Dynamics 365, la catena produttiva non risente di stop e i rischi di un guasto si riducono di gran lunga.

L’AI è un ottimo decision maker

Le aziende di successo prosperano su buone decisioni. Dati aziendali accurati danno buoni giudizi. Le organizzazioni con enormi set di dati sono a rischio più elevato quando la raccolta dei dati è esclusivamente affidata agli employee. C’è sempre la possibilità, non importa quanto piccola, di inesattezze. Grazie all’AI, al machine learning, la raccolta dati diventa più semplice e d’interpretazione più approfondita e facilitata.

L’AI a servizio del customer service

Le relazioni con i clienti sono parte integrante di un’azienda e fornire un customer service eccellente è assolutamente necessario. Quando la rete dei clienti è molto vasta, o in aziende dedicate al Retail, è fondamentale implementare un customer service efficace, efficiente, e che abbia un archivio di dati aggiornati su ogni cliente così da offrire la migliore customer experience possibile. Grazie all’AI ogni storico di ogni cliente è sempre disponibile e può essere di supporto nella risoluzione del nuovo problema.

