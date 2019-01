4 stili di leadership per la digital transformation

La digital transformation è un processo trasversale che sta interessando tutto il mondo del business. La rivoluzione 4.0 è ormai in atto, e ogni azienda deve prendere coscienza del cambiamento e agire per adeguarsi, al fine di rimanere competitiva in un mercato in continua evoluzione. Questo connubio tra il fisico e il digitale consente la creazione di un’impresa digitale non solo interconnessa, ma anche in grado di prendere decisioni più olistiche e informate per il futuro dell’azienda stessa.

Ogni azienda decide di evolvere a proprio modo: ci sono almeno 4 tipologie di leadership attraverso cui i manager si possono fare interpreti del cambiamento e guidare la loro impresa: Social Supers, Data Driven decision makers, Innovation disrupters, Talent Champions.

Social Supers

I Social Supers uniscono la creazione di un impatto aziendale positivo alla realizzazione di un profitto: questi leader hanno capito come “fare bene facendo del bene” generando nuovi flussi di entrate attraverso prodotti o servizi socialmente e ambientalmente consapevoli. Credono anche che le iniziative sociali, il più delle volte, contribuiscano alla redditività. I Social Supers considerano le iniziative sociali fondamentali per i loro modelli di business nell’età dell‘Industry 4.0 e traducono il loro ottimismo circa il buon andamento in termini di fiducia e benefici in altri settori: sono più propensi ad investire in nuove tecnologie, a supportare la propria forza lavoro preparata per la quarta rivoluzione industriale; e dimostrano una volontà molto maggiore di formare i loro lavoratori (54% contro il 37% degli altri dirigenti), senza dimenticare la responsabilità sociale d’impresa e le politiche green.

I Data Driven decision makers

Un approccio metodico e basato sui dati per lo sviluppo della strategia nell’era 4.0 del settore dà fiducia a questo gruppo di leader. Il 62% dei Data Driven decision makers concordano fortemente sul fatto che sono pronti a guidare le loro organizzazioni nel capitalizzare le opportunità associate all’ Industry 4.0, che è quasi il doppio rispetto agli altri leader intervistati (32%). Data Driven decision makers presentano anche caratteristiche di leadership che possono posizionare le loro organizzazioni per il successo a lungo termine. Questi leader e le loro organizzazioni sono più audaci, con la metà di loro che investono in tecnologia per irrompere sui mercati, rispetto a solo un terzo degli altri leader. Sono anche più interessati all’uso delle tecnologie di Industry 4.0 nel campo dell’automazione. Essere guidati dai dati nel processo decisionale paga. Quasi la metà delle organizzazioni guidate da Data Driven decision makers ha generato una crescita del fatturato annuale del 5% o superiore a differenza del 25% di altre organizzazioni.

Innovation disrupters

Gli innovation disrupters sono gli early adopter di nuove tecnologie ancora in evoluzione, o addirittura in stato embrionale, per sollevare i loro mercati e hanno fatto investimenti tecnologici raggiungendo o superando gli obiettivi aziendali. Questi leader hanno maggiori probabilità di dire che si sentono tali nell’era dell’Industry 4.0 (45% contro il 32% degli altri leader) e pronti a sfruttarne appieno le opportunità. Gli innovation disrupters adottano un approccio più olistico al processo decisionale, che include il definire processi più chiari, una maggiore spinta ai dati e un approfondimento da parte di diversi gruppi di stakeholder. Inoltre, gli innovation disrupters vogliono combinare competenze in evoluzione con tecnologie innovative creando figure nuove sul mercato (54% contro il 33% degli altri leader).

Talent champions

Sono quei dirigenti che hanno una capacità di visione più sviluppata per quanto riguarda la forza lavoro futura. Credono di sapere quali siano le competenze di cui le loro aziende hanno bisogno e hanno le risorse più adatte possibile. La formazione delle risorse è il loro principale scopo: formare i loro dipendenti per il futuro del lavoro (51% contro il 41% di tutti gli altri intervistati) e hanno maggiori probabilità di investire in tecnologie per distruggere i concorrenti (42% contro 32%).

Dipendenti più motivati vogliono dire aziende più produttive: il 64% dei Talent Champions è stato in grado di generare nuovi flussi di reddito attraverso iniziative di formazione (contro il 51% delle loro controparti globali). I dipendenti diventano più consapevoli degli obiettivi e della direzione intrapresa dall’azienda, rendendoli più produttivi e più attenti nell’impiegare le nuove competenze acquisite a servizio dell’azienda.

Qualunque sia lo stile di leadership adottato in azienda, non si può prescindere dagli strumenti di supporto di evoluzione del business, come Dynamics 365 che si occupa della gestione aziendale in tutti i settori e di tutti i dati utili.