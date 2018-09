4 tendenze di digital HR per il 2019

La formazione e la tecnologia sono più uniti che mai. Con l’accelerazione delle innovazioni high-tech, aumenta anche l’opportunità di creare migliori programmi di formazione aziendale sempre più puntuali. Le organizzazioni hanno bisogno di una formazione personalizzata che incorpori tecnologie all’avanguardia, supporti lo sviluppo professionale e incoraggi l’impegno degli employee. Più che mai, la formazione sta effettivamente fornendo competenze che corrispondono al modo in cui apprendiamo in un mondo high-tech.

Ecco 4 delle principali tendenze di training interessanti per il 2019.

Il top management insieme alle HR per allineare gli obiettivi

I leader che non sviluppano un piano di training adeguato per gli employee, rischiano di aumentare i costi e non valorizzare le risorse in modo adeguato. In una cultura dell’apprendimento, il management e le HR lavorano insieme per definire i valori, i processi e le pratiche che dipendenti, dipartimenti e organizzazioni possono utilizzare per aumentare le loro prestazioni e competenze. Le conoscenze e le abilità acquisite e applicate dai dipendenti sono condivise liberamente in una cultura dell’apprendimento, creando un’organizzazione sostenibile e adattabile. Il top management e le HR devono individuare gli employee più capaci e dare loro la possibilità di farli crescere come top manager: fornire loro training sullo sviluppo della leadership, sulle capacità di comunicazione e di problem solving.

Enfatizzare le soft skills

I leader dell’azienda vedono il valore nello sviluppo delle soft skills dei loro employee, come l’intelligenza emotiva, la collaborazione e la negoziazione. Infatti, più del 90% degli intervistati ha classificato le soft skill come una “priorità critica”. Hanno anche indicato che le soft skill possono favorire la fidelizzazione dei dipendenti, migliorare la leadership e costruire una cultura significativa. Creare un clima aziendale positivo favorisce lo sviluppo di team più efficienti ed efficaci, e dipendenti più felici, quindi più produttivi.

Il training come benefit e Talent acquisition

La formazione può essere un elemento chiave di differenziazione tra le aziende in competizione per i talenti. I dipendenti desiderano lavorare per organizzazioni che forniscono sviluppo personale e professionale e lo considerano un fattore decisivo quando cercano un nuovo impiego.Il traininge e la crescita professionale svolgono un ruolo fondamentale nel coinvolgere e trattenere i dipendenti. Il modulo Dynamics 365 for Talent si occupa della gestione delle HR. Questo significa un grosso benefit per l’azienda stessa: gestione delle risorse, gestione dei ruoli, anzianità acquisita e diritti a benefit o training specifici.

Content e mobile

Secondo uno studio del 2018 di LinkedIn, la sfida più grande per lo sviluppo dei talenti è quella di indurre i dipendenti a dedicare tempo all’apprendimento. I dipendenti sono d’accordo sul fatto che non hanno il tempo di togliere il lavoro principale per ottenere la formazione. Offrire la tua formazione su più piattaforme, ad esempio in classe, mobile e on-demand, può aiutare a eliminare la crisi di tempo per i dipendenti impegnati. Dynamics 365 for Talent è omnichannel, quindi le HR possono essere di supporto in ogni momento, e incontrare le esigenze dei dipendenti con contenuti interessanti e concernenti la loro carriera professionale.