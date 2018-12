4 tip di AI per il 2019

L’intelligenza artificiale (AI) – in particolare il machine learning e il deep learning – è stata l’argomento principe nel 2018 e non si aspetta che l’hype si esaurisca nei prossimi 12 mesi.

L’intelligenza artificiale punta verso un futuro in cui le macchine non solo faranno tutto il lavoro fisico, come hanno fatto dalla rivoluzione industriale, ma anche il lavoro “pensante”: pianificare, strategizzare e prendere decisioni. Se sia un fattore positivo o meno, non lo scopriremo a breve, ma sicuramente è un tema che va pensato in maniera costruttiva.

AI e trasparenza

Per raggiungere il suo pieno potenziale, l’AI deve essere considerata affidabile: dobbiamo sapere cosa accada con i nostri dati, perché e come prenda le sue decisioni quando si tratta di problemi quotidiani. Non è sempre immediata la comprensione di questi meccanismi, poiché quello che rende l’AI particolarmente utile è la sua capacità di tracciare connessioni e fare inferenze che potrebbero non essere ovvie o addirittura sembrare controproducenti per noi, ma che si rivelano di grande supporto a lungo termine.

Ridurre i pregiudizi e costruire fiducia nei confronti dell’AI produce vantaggio per l’analisi dei dati e la definizione degli algoritmi, per permettere un’efficienza strategica ed operativa in continuo aumento.

Nel 2019 è probabile che assisteremo a una maggiore enfasi sulle misure volte ad aumentare la trasparenza dell’AI. Grazie a una soluzione integrata con l’AI, come Microsoft Dynamics 365 che fornisce informazioni in tempo reale non solo su quali decisioni vengono prese, ma su come vengono prese, disegnando connessioni tra i dati utilizzati, ponderazione delle decisioni e potenziale di distorsione nelle informazioni.

Il GDPR, attuato quest’anno in tutta Europa, offre ai cittadini una certa protezione contro le decisioni che hanno un impatto “legale o di altro tipo” sulle loro vite fatte esclusivamente da macchine. Il suo risalto nei discorsi pubblici dovrebbe aumentare nel 2019, incoraggiando ulteriormente le imprese a lavorare per la trasparenza.

AI e automation a sostegno di ogni business

Nel 2018, le aziende hanno iniziato ad avere una consapevolezza più autentica su ciò che l’AI possa e non possa fare. Dopo aver passato gli ultimi anni a riordinare i propri dati e identificare le aree in cui l’AI potrebbe portare rapidi guadagni, o fallire rapidamente, il business è nel suo insieme pronto ad andare avanti con iniziative comprovate, passando dal pilotaggio e da un lancio soft alla distribuzione globale.

Nel 2019 vedremo una crescente fiducia nel fatto che questa tecnologia intelligente e predittiva, sostenuta dagli apprendimenti raccolti nelle sue distribuzioni iniziali, possa essere estesa a tutte le operazioni aziendali.

L’AI si espanderà in funzioni di supporto come le HR o l’ottimizzazione della supply chain, dove le decisioni relative alla logistica, all’assunzione e al licenziamento saranno sempre più supportate dall’automation. Grazie a un supporto come Dyamics 365 è possibile che questo strumento sia utile in diverse aree aziendali, sia a livello servizi sia operations.

AI crea posti di lavoro

Gartner prevede che entro la fine del 2019, l’AI creerà più posti di lavoro. Mentre 1,8 milioni di posti di lavoro andranno persi per l’automation – con la supply chain come focus – verranno creati 2,3 milioni. In particolare, secondo il rapporto di Gartner, questi potrebbero essere focalizzati sull’istruzione, la sanità e il settore pubblico.

Grazie a Dynamics 365 i fornitori di servizi di intelligenza artificiale hanno fatto uno sforzo concertato per presentare la loro tecnologia come qualcosa che possa lavorare a fianco dei professionisti umani, aiutandoli con compiti ripetitivi lasciando la “parola finale” a loro. Ciò significa che le industrie traggono vantaggio dalla crescita dei posti di lavoro umani dal lato tecnico – quelle necessarie per implementare la tecnologia e addestrare la forza lavoro a utilizzarla – pur mantenendo i professionisti che svolgono il lavoro effettivo.

AI e assistenti virtuali

Nel 2019, molti di noi più che mai useranno un assistente AI per organizzare i nostri calendari, pianificare i nostri viaggi e ordinare una pizza. Questi servizi diverranno sempre più utili man mano che impareranno ad anticipare i nostri comportamenti e a capire le nostre abitudini.

I dati raccolti dagli utenti consentono ai solution architect di capire esattamente quali funzionalità offrano valore e quali siano sottoutilizzate, quali risorse preziose (tramite larghezza di banda o rapporti) potrebbero essere meglio utilizzate altrove.

Inoltre, gli assistenti AI sono progettati per diventare sempre più efficienti nella comprensione dei loro utenti umani, poiché gli algoritmi in linguaggio naturale utilizzati per codificare la voce in dati leggibili dal computer e viceversa, sono esposti a sempre più informazioni su come comunichiamo.