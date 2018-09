4 tip di Predictive Analytics

Negli ultimi decenni, gli strumenti di business intelligence sono diventati la norma per le aziende che vogliono rimanere in vantaggio rispetto alla concorrenza. La Predictive Analysis è la naturale evoluzione e il prossimo passo verso una più profonda comprensione dei futuri modelli di business. Si basa su dati storici e modelli statistici e algoritmi in continuo aggiornamento.

Ecco perché è bene tenere a mente questi accorgimenti quando ci si approccia alla Predictive Analysis:

Fase di definizione del progetto

E’ preferibile elaborare una strategia specifica su ciò che si spera di ottenere implementando la metodologia di Predictive Analytics. Meglio prepara una sorta di business plan in cui vengano inclusi i risultati attesi, i risultati effettivi e l’input che verrà utilizzato. Prima di iniziare, assicurarsi che tutte le origini dati siano disponibili, aggiornate e nel formato previsto per l’analisi. Alcune criticità che sarebbe opportuno includere: una previsione di abbandono del cliente, miglioramenti delle campagne marketing (segmentazione dei clienti, ottimizzazione, raccomandazioni dei clienti), previsione del flusso di cassa e delle entrate e prezzi dinamici.

Raccolta e analisi dei dati

Poiché la Predictive Analysis si basa sull’utilizzo di grandi volumi di dati per ottenere informazioni sulle tendenze e anticipare le strategie, la fase di raccolta dei dati è fondamentale per il successo dell’iniziativa. Molto probabilmente questo includerà informazioni da più fonti. I dati devono avere un approccio unitario. A volte le informazioni verranno raccolte e sottoposte a query incrociate per un quadro completo del fenomeno sottostante. Grazie a una soluzione come Microsoft Dynamics 365 in cui gli strumenti di business intelligence e predictive analytics sono integrati, la raccolta dati diventa più facile, veloce ed efficace, all in one. Così i Big Data raccolti possono essere trasformati in dati di qualità da condividere con tutta l’azienda e strutturare nuove strategie più efficaci.

Statistiche

Anche se la Predictive Analysis si basa maggiormente sui Big Data, le statistiche sono ancora parte integrante della strutturazione della strategia. È usato per testare e convalidare ipotesi. La maggior parte delle volte la gestione ha una specifica ipotesi sul comportamento dei consumatori, condizioni che indicano la frode e così via. Con metodi statistici, questi vengono messi alla prova e le decisioni vengono prese in base a numeri, non a intuizioni.

Deployment

Una volta che i dati sono passati attraverso l’analisi statistica e il modello è stato calibrato, i risultati devono essere interpretati e integrati nelle routine quotidiane. Come suggerito, una volta che il modello è stato creato e ritenuto sufficiente, dovrebbe essere usato per dettare le scelte giornaliere e governare i processi all’interno dell’organizzazione. Non è sufficiente avere numeri che mostrano ciò che sarebbe meglio per la società a meno che ciò non si traduca in passi attuabili e risultati misurabili. È buona prassi rivisitare periodicamente i modelli e testarli con nuovi dati per assicurarsi che non abbiano perso il loro significato.

Per saperne di più su Predictive Analysis e Dynamics 365 contattaci e seguici sui nostri social