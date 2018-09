5 IoT trend per il business

L’IoT (Internet of Things) rappresenta una tendenza che continua a diventare sempre più popolare. L’adozione di questa tecnologia da parte di molte Industry ha fatto la differenza nel loro sviluppo strategico e operativo di business. Il forte plus di questo tool è la versatilità e l’impiego in differenti ambienti e settori.

Eccone alcuni settori che hanno tratto grande vantaggio dall’implementazione di questo strumento:

Campagne di marketing rivolte specificamente all’utente

E’ noto che il marketing abbia accesso a molti dei dati sensibili e non dei clienti (sempre a norma GDPR). Il futuro sono le campagne marketing sempre più personalizzate. Gli approcci utilizzati saranno diversi da quelli in uso in questo momento e ogni utente rappresenterà un obiettivo per i proprietari di attività commerciali. La campagna di marketing sarà personalizzata per ogni cliente, al fine di creare un rapporto personale con il prodotto. Le pubblicità saranno influenzate dal comportamento dell’utente e dai suoi tratti.

AI (intelligenza artificiale) e Big Data

In futuro, l’uso dell’IoT aumenterà e ci saranno più dispositivi intelligenti. Ciò significa anche che ci saranno più dati che devono essere elaborati. Saranno necessari i Big Data e ci dovrebbero essere strumenti in grado di gestirli. L’Intelligenza Artificiale sembra essere la soluzione perfetta. Con l’aiuto dell’AI potremmo ricevere risultati accurati e i dati offerti dai computer dovrebbero essere molto più precisi di quelli calcolati dall’uomo.

Mobile devices più smart e veloci

Lo smartphone è probabilmente il dispositivo più importante sia per i professionisti, sia per il business sempre a portata di mano. Pertanto, è molto probabile che il ruolo degli smartphone nell’IoT sia più importante in futuro, basti pensare all’impiego nella domotica, negli strumenti medicali e similia. Ciò potrebbe anche significare che gli smartphone rappresenteranno un obiettivo per gli hacker in futuro. Pertanto, la sicurezza di questi dispositivi dovrebbe essere migliorata; altrimenti l’intero sistema potrebbe essere compromesso.

Cybersecurity

La tecnologia IoT offre molti vantaggi, ma rende anche gli utenti più vulnerabili. Gli attacchi informatici si verificano frequentemente ma grazie all’implementazione della tecnologia Internet of Things, è possibile analizzare le sue vulnerabilità per proteggere tutti gli utenti, e rendere le tecnologie in utilizzo più protette e più attrezzate contro i cyber attacchi.

Omnicanalità e devices connessi

Il numero di dispositivi collegati tra loro è in costante crescita. Ciò consentirà l’evoluzione dei processi di Internet of Things e diventeranno anche più accurati. Smartphone e computer non sono gli unici dispositivi intelligenti di utilizzo comune, ma sono stati messi in produzione e commercio numerosi nuovi prodotti, come porte intelligenti o orologi intelligenti, e tutti possono essere collegati insieme. Aumentando il numero di dispositivi, l’uso personale e di business diventerà una possibilità per quanto riguarda l’IoT. Le “smart cities” guidate da questa tecnologia rappresentano una possibilità in futuro, e ci sono già paesi che hanno preso in considerazione questo aspetto.

L’IoT è un’integrazione implementata nativamente in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, il tool dedicato alla gestione di settori come Manufacturing, Retail, pronto a soddisfare le esigenze anche più custom di ogni cliente.

