5 tech trend per il Retail

Oggi i clienti hanno diversi modi per acquistare prodotti. Mentre la maggior parte dei Millennial preferisce fare acquisti online, una maggioranza significativa si aspetta un’esperienza di shopping in-store personalizzata e senza problemi.

Non sorprende vedere che il mondo del Retail si muova a velocità vertiginosa per soddisfare le crescenti richieste dei consumatori, sempre più consapevoli e preparati sulle caratteristiche dei prodotti d’interesse. La crescente convenienza dello shopping ha posto l’industria al dettaglio in una prospettiva altamente competitiva.

Ci sono 5 tendenze che vedremo svilupparsi nel 2019, e ogni retailer deve essere pronto ad affrontare questi obiettivi sfidanti.

Internet of Things (IoT) e Internet of Experience (IoX)

Entro il 2020, i retailer dovranno aver speso 2,5 miliardi di hardware e installazione IoT. In precedenza, il ritmo di adozione dell’IoT nella vendita al dettaglio era relativamente basso. Ma verso la metà del 2017, ha preso slancio e sono state introdotte ulteriori dimostrazioni di concetto. Finora è stata osservata una crescita costante nell’adozione IoT-Retail.

I negozi intelligenti per la migliore esperienza in negozio, scaffali intelligenti per un’efficace gestione dell’inventario, sensori per la gestione sicura della supply chain, ecc. Sono alcuni dei casi di utilizzo dell’IoT più importanti nel settore della vendita al dettaglio. L’obiettivo alla base dell’applicazione IoT nel Retail è fornire un’esperienza utente senza interruzioni, l’Internet of Experience.

IoX non è limitato al solo segmento consumer. È applicabile a tutti gli utenti IoT, che si tratti del rivenditore o del consumatore. Quindi, il 2019 sarà l’anno di Internet of Experience per i rivenditori e i consumatori.

Social commerce

In un mondo con 3,2 miliardi di utenti di social media, il social commerce contribuirà generosamente alla generazione di entrate al dettaglio nei prossimi anni. Oltre a connettere persone in tutto il mondo, le piattaforme di social media si sono evolute fino a diventare il braccio destro dei retailer. Le popolari piattaforme di social media hanno cambiato il modo in cui gli utenti interagiscono con loro. Nei prossimi anni questa comprensione sarà ampiamente tradotta per offrire campagne di marketing mirate. Grazie a Dynamics 365 for Marketing questo è già possibile: profilare i clienti, monitorare le campagne e crearne ad hoc per la vendita di un prodotto o di un’indagine. Lo storico permette di offrire al cliente la miglior customer experience possibile.

Chatbot e assistenti virtuali

I chatbot e gli assistenti virtuali sono la novità più utile per la gestione della customer satisfaction negli e-commerce. Sono in grado di eliminare i processi meccanici dalla lista delle cose da fare dei dipendenti consentendo loro di concentrare le proprie energie su altre attività vitali e più complesse. Un assistente personale virtuale intelligente, controllato tramite testo o voce, è ciò che i dettaglianti impiegano principalmente nel mondo degli affari di oggi. Gartner afferma che l’AI e altre tecnologie correlate stanno facendo maturare il customer service e migliorano, in generale, il nuovo approccio al mondo del digital Retail.

Modello d’acquisto basato su abbonamento

Il mercato dell’e-commerce del modello di abbonamento è cresciuto di oltre il 100% negli ultimi 5 anni. È diventato un modo conveniente per acquistare prodotti e servizi online. Il 15% degli acquirenti online ha sottoscritto uno o più abbonamenti per ricevere prodotti su base ricorrente. Fondamentalmente, ci sono tre tipi di modelli di abbonamento: Accesso, Rifornimento e Di Cura. Se Accesso e Rifornimento sono due dei modelli di sottoscrizione molto conosciuti, la modalità Di Cura è il modello di abbonamento più popolare. L’accesso consente agli utenti di ricevere prodotti a tariffe inferiori in base ai programmi di sconti dei membri. Il modello di abbonamento al Rifornimento aiuta i clienti ad automatizzare l’acquisto di prodotti e servizi selezionati. Il modello Di Cura sorprende e delizia i consumatori con prodotti nuovi e altamente personalizzati. L’anno 2019 vedrà un incredibile aumento del modello di acquisto basato su abbonamento in quanto è la tecnica di acquisizione dei clienti più semplice per i rivenditori.

Realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR)

Entro il 2019 si stima che 24 milioni di dispositivi di realtà virtuale saranno venduti in tutto il mondo. Da questa stessa ricerca, il mercato per gli occhiali da realtà aumentata dovrebbe arrivare a 1,2 miliardi di dollari entro la fine di quest’anno. Gli esperti dicono che il settore della vendita al dettaglio sarà il primo settore di spesa per AR e VR entro il 2020. L’AR è ampiamente sfruttata dai rivenditori per migliorare la customer experience Nei prossimi anni, AR aiuterà i merchandiser con smart data analytics. Con l’aiuto di tecnologie come beacon, RFID e altre importanti tecnologie audiovisive combinate con AI e Machine Learning, i rivenditori possono ricavare utili informazioni sul comportamento dei clienti. I dati forniti possono quindi essere utilizzati per comprendere le tendenze di acquisto in crescita.

Nel 2019, i marchi venderanno esperienze, non solo i loro prodotti. Si prevede che i negozi fisici diventeranno più digitali e i negozi online offriranno ulteriori innovazioni per un’esperienza di acquisto impeccabile. I consumatori saranno in grado di acquistare ovunque e in qualunque momento lo desiderino.