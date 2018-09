5 tip di AI e Big Data per il business

Le aziende sono ormai sempre più Data centriche. L’AI e i Big Data si stanno evolvendo come attori chiave nella trasformazione delle operazioni aziendali. Oggi le aziende stanno facendo uso di questa tecnologia nel processo decisionale di business intelligence, analisi del modello, previsioni ecc.

Inoltre, gli algoritmi avanzati di intelligenza artificiale sono utilizzati per ottenere utili informazioni riguardanti il comportamento dei consumatori per comprendere le tendenze in atto e distinguersi tra i concorrenti.

Ecco alcuni esempi:

Inventory Management

La gestione dell’inventario è legata all’ampia gamma di attività coinvolte per la gestione delle merci, come aggiunta o rimozione di campi, aggiornamento, manutenzione degli stock e monitoraggio di tutti i magazzini o negozi. Con la tecnologia AI, le aziende possono applicare analisi predittive sui propri dati di inventario e saranno in grado di estrarre informazioni utili dai dati precedenti e conoscere la domanda attuale e futura del mercato. Oltre al fondamentale warehouse management, dove la gestione delle scorte è un tema centrale. Grazie a Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations tutte queste operazioni sono organizzate e gestite con le funzionalità ERP e CRM di una soluzione all in one.

Employee engagement

Circa il 70% dei dipendenti non lavora al massimo delle proprie capacità perché poco motivato, o sottostimato. L’AI può essere un potente strumento che aiuta a costruire questo impegno di reciproco rispetto tra il dipendente e l’azienda. Esistono strumenti che consentono al dipendente di esprimere le proprie preoccupazioni che non discutono con le HR. Una volta raccolte le informazioni, grazie al modulo Dynamics 365 for Talent, le HR saranno in grado di trasformare il malessere dei dipendenti in produttività e soddisfazione, per loro e per l’azienda.

Customer experience

Il comportamento dei consumatori cambia continuamente. Comprendere il comportamento dei clienti su più strumenti digitali non è un compito semplice. L’AI nel marketing aiuta le aziende a rivolgersi a un pubblico appropriato per la loro pubblicità. Questa tecnologia è molto utile per ottenere clienti potenziali, come l’AI riconoscerà il modo migliore per rivolgersi a un cliente attraverso la messaggistica o altro. Il modulo Dynamics 365 for Marketing si occupa esattamente di questo: dalla costruzione della campagna alla customer experience fino alla customer satisfaction. I Big Data non sono qualcosa che possa essere applicato direttamente ai clienti: ogni organizzazione li utilizza nei processi interni per monitorare le prestazioni dei dipendenti, progettando modelli di consegna accurati, manutenzione predittiva, ecc.

Cybersecurity

Le aziende stanno utilizzando strumenti abilitati AI per proteggersi contro le frodi, grazie a tecnologie come riconoscimento vocale, machine learning, riconoscimento video ecc. Ogni volta che viene utilizzata una scheda, gli algoritmi basati su AI identificano i comportamenti fraudolenti basati sui grandi dati basati sui dati storici analizzati. Anche le frodi sui clic (clic fraudolenti su un annuncio) aumentano in cifre. Gli inserzionisti devono monitorare ogni clic per osservare tali anomalie. Per individuare tali frodi richiedono un database in grado di classificare grandi flussi di traffico. Questo è il potere nascosto dei big data e AI nel rilevare le anomalie.

Smart recruitment

Le organizzazioni stanno facendo il massimo per catturare i migliori talenti dal mercato. Secondo il rapporto Forbes, è stato stimato che l’intero mercato globale delle assunzioni abbia raggiunto i $ 200 miliardi. L’AI ha reso questo processo di reclutamento più facile per le HR riducendo il tempo e gli sforzi sullo screening e sulla ricerca dei candidati con le applicazioni automatizzate.