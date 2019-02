A tutta digital transformation!

La digital transformation rivoluziona il modo in cui le aziende creano valore e migliora la customer experience, lato dipendenti, clienti e partner. E’ anche vero che implica un viaggio di alcuni anni e il cambiamento del modello operativo di un’azienda, cosa che all’inizio può risultare complicata. Il punto di partenza richiede di pensare in modo diverso alle sfide della digital transformation, e comprendere come possa essere utilizzata strategicamente e per modificare i modelli di business operativi aziendali.

Le stime parlano di una riduzione minima del 30% del costo totale da gestire con un aspettativa di miglioramento del 30% dell’efficienza derivante dalla digital transformation. Per arrivare a questi numeri, sono richiesti alcuni anni per costruire una piattaforma digitale che (a) consenta un ambiente più efficiente e una migliore customer experiencer e (b) allo stesso tempo, di cambiare il modello operativo per questa funzione trasformata. Una soluzione come Microsoft Dynamics 365, è in grado di essere il perfetto tool per la digital transformation: consente di cambiare i modelli di business, sia a livello strategico, sia a livello operativo.

Parte integrante del passaggio alla digital transformation è la pianificazione di un budget: tale pianificazione andrà modificata in corso d’opera perché oltre ad implementare tecnologie e costruire una piattaforma digitale contemporaneamente ci si dedicherà all’adattamento o alla modifica del modello operativo. Questa complessità richiede un processo iterativo che richiede pianificazione e riprogettazione costanti, budgeting e re-budgeting. Il CIO leader della digital transformation si pone in uno sforzo costante per creare e mantenere il supporto per il programma con la necessità di assicurare all’organizzazione che i cambiamenti e le sfide costanti siano attesi e non siano il risultato di una cattiva gestione o di un progetto fallito.

Altro passaggio fondamentale è pianificare una comunicazione efficace: riunioni periodiche di aggiornamento, brevi ma puntuali, condividere con l’azienda intera le procedure che verranno installate e programmare una formazione su di esse.

Il CIO assume anche delle funzioni di change manager, si fa promotore e agente di cambiamento della digital transformation in azienda. Comprende i cambiamenti, li condivide e costruisce nuove strategie.

Grazie a Dynamics 365 il passaggio alla digital transformation diviene più semplice ed efficace. Se si unisce il supporto consulenziale di una società come MHT, la strategia e l’operatività vengono trasformate radicalmente, permettendo di rimanere sempre più competitivi sul mercato