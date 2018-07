AI: 5 modi di accelerare il business

Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale (AI) è stata, ed è, il fattore chiave trasversale di ogni settore per lo sviluppo del business: dal pharma, al Retail, dal manufacturing alla supply chain fino alla logistica.

Entro il 2030 l’AI contribuirà per $ 15,7 miliardi nell’economia globale: è il momento giusto per le aziende di investire in questa nuova tecnologia in continua evoluzione. Il Progetto di studio e di ricerca per l’Executive Artificial Intelligence del 2017 del MIT ha rilevato che l’85% dei dirigenti ritiene che l’AI aiuterà le loro imprese a ottenere o mantenere un vantaggio competitivo.

Ecco alcuni modi in cui l’AI può accelerare il business:

Utilizzare l’AI basata sugli Analytics per prendere decisioni di business migliori e più strategiche

I miglioramenti nella tecnologia di network e di storage hanno determinato l’era dei Big Data. Ma i Big Data senza Analytics sono come un cielo senza stelle. A causa delle grandi dimensioni, è impossibile analizzare i dati utilizzando l’intelligenza umana. È un’area in cui gli algoritmi di machine learning e deep learning possono aiutare. Grazie all’analisi quantitativa e qualitativa dei dati è possibile ricavare dati importanti per le decisioni strategiche di business più importanti. Microsoft Dynamics 365 utilizza il machine learning per analizzare e trovare pattern nei Big Data, permettendo agli utenti umani di costruire strategie efficienti ed efficaci.

Automation per accrescere sales and marketing

Le applicazioni basate su AI possono iniziare a gestire le attività di routine. Possono personalizzare le informazioni di marketing e di vendita per i consumatori. I chatbot basati sull’ AI possono andare oltre e aiutare a rispondere alle richieste del customer service per migliorare la customer satisfaction e creare raccomandazioni per l’upselling.

Il machine learning può anche aiutare nell’ottimizzazione dei prezzi per vari mercati. Dynamics 365 sfrutta i Big Data per ottenere dati sui concorrenti, fornitori, sulle preferenze dei consumatori e sui rischi per creare automaticamente modelli di pricing per i singoli segmenti di mercato. Questo approccio basato sull’AI aiuta le aziende a ottimizzare i margini di profitto.

Migliora la supply chain e warehouse management

Gli algoritmi di machine learning possono aiutare il Retail e altre aziende a migliorare il proprio warehouse management. Dynamics 365 for Finance and Operations può automatizzare le richieste di ricarica e ottimizzare le catene di approvvigionamento unitamente alla gestione dell’inventario e alle decisioni relative alla catena di fornitura alle applicazioni basate su AI.

Predictive maintenance e AI

L’integrazione con l’AI in Field Service in Dynamics 365 for Finance and Operations è il perfetto supporto nel manufacturing e nella logistica per una predictive maintenance, ovvero una manutenzione programmata. Questo significa ridurre l’impatto del fermo della catena produttiva, prevedendo quando compiere la manutenzione, riducendo il rischio di guasti ed imprevisti. Questo significa che l’impatto della manutenzione sul ciclo di produzione e sul business è ridotto notevolmente.

Supporto contro il cybercrime

Le aziende impiegano molto tempo a cercare di rilevare transazioni fraudolente. Ma il rilevamento delle frodi dipende molto dal riconoscimento dei pattern. Quindi gli strumenti di machine learning possono scremare queste attività. Allo stesso modo, le minacce alla sicurezza informatica sono anche una questione di rilevamento delle anomalie di pattern. Quindi le applicazioni basate su AI possono aiutare anche in questo settore.

Per saperne di più su Microsoft Dynamics 365 contattaci e seguici sui nostri social