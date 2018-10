AI, Big Data e blockchain per il Finance

Il settore finanziario ha dovuto adeguarsi ai nuovi processi, e alle nuove modalità imposte dalla digital transformation, e rimane sempre in cerca di novità per rimanere competitivi sul mercato.

Le ultime tendenze tecnologiche nel settore Finance suggeriscono un aumento dell’automazione di funzioni quali la valutazione del rischio, la ricerca di mercato e l’analisi, nonché il trading di attività. Per il settore Finance alcuni obiettivi chiave sono la gestione della ricchezza e degli investimenti dei propri clienti attenuando i rischi e massimizzando la redditività. Oltre a monitorare costantemente il movimento del mercato, gli operatori del Finance devono anche garantire la conformità normativa, che sta diventando difficile a causa dell’incertezza esistente in merito alle normative di mercato. Per superare queste sfide e rimanere competitivi in un mercato altamente dinamico, le principali società stanno incorporando sempre più strumenti analitici e tecnologie nei loro processi.

Big Data

Il settore Finance richiede l’accesso all’analisi di grandi volumi di dati per inserire i Big Data nei loro processi decisionali I grandi strumenti di dati possono analizzare enormi quantità di dati di mercato e valutare i rischi e le opportunità associati a diversi asset. L’analisi delle risorse in base a una grande quantità di dati storici aiuta a identificare le attività che puntano al picco di redditività e quelle che si tuffano verso l’insolvenza. La conoscenza anticipata della traiettoria del mercato minimizza il rischio e massimizza la capacità di individuare opportunità di profitto. Una soluzione come Microsoft Dynamics 365 è in grado di fornire supporto nella gestione delle risorse, guidare gli Analytics e arrivare a strutturare processi e attività orientate ai dati nell’organizzazione.

AI (intelligenza artificiale)

In seguito all’adozione a livello di settore dei Big Data per ottenere informazioni approfondite sul mercato e monitorare le performance degli asset, la prossima sfida da affrontare è stata lanciata dall’intelligenza artificiale (AI). L’intelligenza artificiale, alimentata da Big Data, non solo può fornire informazioni descrittive sul mercato, ma può anche raccomandare azioni prescrittive per il futuro per massimizzare il ritorno sull’investimento. L’intelligenza artificiale può valutare le opzioni di investimento misurando il punteggio ambientale, sociale e di governance (ESG) delle aziende, che agisce come un indicatore della loro sostenibilità a lungo termine. Grazie all’integrazione nativa in Dynamics 365 con Power BI, il tool per la business intelligence, la gestione dei Big Data diventa smart, intuitiva, e nel contempo, puntuale rispetto alle esigenze di ogni organizzazione.

Blockchain

Qualsiasi discussione riguardante la digital transformation nel settore Finance, sarà incompleta senza la menzione della blockchain. La capacità della blockchain di archiviare i dati in modo universalmente sincronizzato e decentralizzato può garantire la conformità normativa. La blockchain può memorizzare le informazioni del cliente in modo anonimo e immutabile per soddisfare gli standard normativi, mantenendo record privati ​​e protetti. La blockchain elimina la necessità di intermediari e riduce i tempi di transazione, senza compromettere la sicurezza.

Tecnologie come l’AI, alimentate da Big Data e garantite dalla blockchain, saranno senza dubbio più efficaci nel prendere decisioni di gestione patrimoniale e metterle in pratica. Tuttavia, funzioni come l’elaborazione di una strategia a lungo termine, l’assunzione di decisioni complesse e il governo della tecnologia impongono il contributo umano.