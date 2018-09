L’AI che rivoluziona l’ERP

L’AI (intelligenza artificiale) è il fattore rivoluzionante del business: in ogni Industry sta definendo nuove strategie, nuovi processi e rinnovate operatività.

Ogni settore aziendale ricava molteplici benefits dall’implementazione di un ERP, come Microsoft Dynamics 365 che coniuga anche tutte le funzionalità CRM, in una soluzione all in one. Ecco alcuni esempi in cui l’integrazione di Dynamics 365 con l’AI, sta facendo e farà la differenza:

Warehouse management

L’AI e il machine learning possono testare centinaia di modelli e possibilità di previsione della domanda con un nuovo livello di precisione, adeguandosi automaticamente a diverse variabili, come l’introduzione di nuovi prodotti, interruzioni della supply chain o improvvisi cambiamenti della domanda. Utilizzando i sistemi AI, ogni singola parte può essere monitorata da quando viene prodotta per la prima volta a quando viene assemblata e spedita al cliente finale.

Financial management

I robot possono automatizzare le funzioni di contabilità ripetitive, inclusa la classificazione delle informazioni di fatturazione in vari account e persino la distinzione tra una bolletta telefonica mensile e un pagamento verso un acquisto telefonico. L’AI può chiudere le operazioni e automatizzare i processi mensili, trimestrali e di fine anno, persino confrontando i saldi dei conti tra diversi sistemi indipendenti e verificando le dichiarazioni e i report per verificarne l’accuratezza. Utilizzando il machine learning, i robot possono persino imparare da diversi input umani per ottenere giudizi migliori e adattarsi ai modelli di comportamento dei diversi professionisti della contabilità.

Customer service

Le soluzioni AI possono apprendere dalla cronologia del customer service, consentendo ai robot di chat di rispondere alle richieste dei clienti in modo più economico, rapido e coerente. La qualità del servizio clienti può anche essere migliorata integrando dati in tempo reale da diversi reparti rivolti ai clienti, fornendo una visione a 360 gradi del cliente. Quando il cliente richiede un servizio sul campo, una soluzione di AI può utilizzare le conoscenze sul set di competenze richiesto e le parti richieste per assistere nella pianificazione e nella pianificazione delle chiamate di servizio.

HR

Il modulo Talent di Dynamics 365 è in grado di acquisire, leggere e valutare i candidati e di eliminare rapidamente il 75% di essi dal processo di assunzione. I sistemi di AI possono pianificare, organizzare e coordinare con successo programmi di formazione per tutti i membri dello staff. Determinando le affinità individuali e rivelando chi dovrebbe ottenere un aumento o chi potrebbe essere insoddisfatto dal work-life balance i sistemi di AI possono essere proattivi e risolvere il problema dell’abbandono dei dipendenti prima che ciò accada.

Sales Automation

Attualmente, i sistemi di automazione delle vendite riguardano il monitoraggio, i rapporti e la produttività del team. La prossima ondata riguarderà rendere l’interazione individuale più intelligente utilizzando i dati per determinare quali contenuti, quali risposte e quali giochi di vendite hanno maggiori probabilità di generare risultati. L’AI può essere introdotta all’inizio del processo estraendo i Big Data dall’esterno dell’organizzazione per aiutare i rappresentanti a creare profili completi dei loro obiettivi. Inoltre, gli impegni dei clienti per le vendite interne possono essere completamente automatizzati, conducendo un triage di vendita di base, come raccolta di informazioni, qualificazione iniziale e segmentazione e gestione della risposta in tempo reale.

Per saperne di più su Dynamics 365 e l’AI contattaci e seguici sui nostri social