Azure Machine Learning è qui!

Microsoft ha annunciato l’arrivo di Azure Machine Learning, un servizio che accelera la velocità con cui i data scientist costruiscono e distribuiscono modelli di machine learning.

Il servizio basato su cloud identificherà automaticamente modelli di machine learning adeguati per analizzare il set di dati specifico e suggerirà come tali modelli dovrebbero essere configurati tramite la loro configurazione iperparametrica. Questo servizio non è progettato per sostituire i data scientist, ma per renderli più efficienti, riducendo il carico di lavoro limitando le scelte disponibili e consentendo loro di decidere quale dei modelli suggeriti e quali opzioni di configurazione funzionano meglio per i dati.

Azure Machine Learning supporta differenti framework per semplificare la gestione dell’infrastruttura sottostante, consentendo il tracciamento e la gestione degli esperimenti di modelli distribuiti nel cloud e ai margini della rete. L’offerta si integra inoltre con altri servizi sulla piattaforma cloud di Azure per la preparazione dei dati per la formazione sul machine learning e un processo di formazione semplificato in cui gli utenti non devono gestire i cluster CPU e GPU sottostanti.

I data scientist possono accedere alle funzionalità di Azure Machine Learning in vari modi, anche localmente dalla workstation o dal laptop, l’omnicanalità garantisce un aggiornamento dei dati real time.

Nel dettaglio Azure Machine Learning richiede al data scientist il set di dati e se si desideri eseguire regressione, classificazione o previsione. Quindi, il machine learning viene utilizzato per proporre un modello mediante l’ingegnerizzazione delle funzionalità, selezionando l’algoritmo e gli iperparametri ampi. Il servizio può anche eseguire la sintonizzazione iperparametrica dei modelli esistenti. La pipeline di machine learning del servizio consente ai data scientist di dividere il processo in passaggi come lo spostamento dei dati, le trasformazioni di dati, l’estrazione delle caratteristiche, la formazione e la valutazione. Una funzione di cronologia delle esecuzioni cattura ogni sessione di allenamento, il rendimento del modello e le metriche correlate.

E’ stato annunciato anche l’arrivo di Azure Cognitive Services Containers, che consente ai servizi di machine learning su richiesta di Azure di essere eseguiti localmente su dispositivi situati ai margini della rete. Inoltre, anche Azure Language Understanding funziona nei contenitori aprendo la possibilità ai dispositivi sul bordo di una rete di rispondere ai comandi vocali senza inviare tali comandi al cloud di Azure, per creare una gamma più ampia di servizi cognitivi di Azure adatti all’esecuzione su dispositivi al limite.