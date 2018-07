Business Applications October ’18 Release (vol.1)

Grandi novità in Casa Dynamics! Per il prossimo ottobre 2018 è previsto il rilascio della nuova release della suite Microsoft Dynamics 365, con tante nuove funzionalità, update e tool per il business.

Qui di seguito una overview di alcune novità per i moduli più importanti della suite Dynamics 365 for:

Marketing

Funzionalità complete per la creazione e l’esecuzione di campagne multicanale per generare lead per il sales team utilizzando semplici tool di progettazione drag-and-drop.

per il utilizzando semplici di progettazione drag-and-drop. Integrazione dashboard Power BI per analisi campagne e social media, con l’offering di Microsoft e aumento delle possibilità di personalizzazione delle campagne e della gestione dei social.

Sales

Produttività su scala e analisi basate su AI per migliorare la collaborazione tra i vari sales team una maggiore integrazione con l’ecosistema Microsoft .

per migliorare la collaborazione tra i vari una maggiore integrazione con l’ecosistema . Playbooks la nuova funzionalità utile per automatizzare attività di vendita ripetibili e risposta a eventi esterni, così da una strategia basata su una repository di dati relativi a processi reattivi si approda a un sistema di record proattivo e predittivo con eventi che possono suggerire le prossime azioni migliori e affinare le attività di vendita pertinenti per rispondere con successo a eventi esterni.

la nuova funzionalità utile per automatizzare attività di vendita ripetibili e risposta a eventi esterni, così da una strategia basata su una di dati relativi a processi reattivi si approda a un sistema di proattivo e predittivo con eventi che possono suggerire le prossime azioni migliori e affinare le attività di vendita pertinenti per rispondere con successo a eventi esterni. Aumento dell’integrazione con LinkedIn: le funzionalità di Sales Navigator combinati con quelle di Dynamics 365 Business Process Flows. Qualsiasi processo di business, o scenario di vendita, può essere creato o migliorato grazie agli approfondimenti di LinkedIn su persone e aziende, che aiutano gli Information Worker a completare le i processi di vendita per i sales con esito positivo.

Service

Customer Service: L’ultima versione di Dynamics 365 for Customer Service consente un coinvolgimento globale del cliente su vari touchpoint, migliorando al contempo l’efficienza operativa e la produttività dell’organizzazione.

Tra le nuove funzionalità è la pianificazione dei servizi basata su Universal Resource Scheduling.

Dynamics 365 for Field Service : più funzionalità e servizi avanzati per ogni tipo di azienda. Gli ordini di lavoro con più risorse possono essere definiti e pianificati. Le aspettative del cliente possono essere definite e soddisfatte attraverso diritti e funzionalità SLA Inoltre, la funzionalità di determinazione dei prezzi avanzata ora consente di tenere traccia dei costi in modo accurato in base ai ruoli o ad altri attributi.

: più funzionalità e servizi avanzati per ogni tipo di azienda. Gli ordini di lavoro con più risorse possono essere definiti e pianificati. Le aspettative del cliente possono essere definite e soddisfatte attraverso diritti e funzionalità SLA Inoltre, la funzionalità di determinazione dei prezzi avanzata ora consente di tenere traccia dei costi in modo accurato in base ai ruoli o ad altri attributi. Dynamics 365 per Project Service: miglioramenti funzionali e di usabilità richiesti dai clienti. Le nuove funzionalità includono le modifiche ai tempi, alle spese e alle linee del giornale approvate; supporto per più unità di tempo su un unico listino prezzi; e possibilità di configurare un’unità di tempo per stimare il lavoro sulle attività del progetto.

miglioramenti funzionali e di usabilità richiesti dai clienti. Le nuove funzionalità includono le modifiche ai tempi, alle spese e alle linee del giornale approvate; supporto per più unità di tempo su un unico listino prezzi; e possibilità di configurare un’unità di tempo per stimare il lavoro sulle attività del progetto. Connected Field Service: l’Internet of Things (IoT) continua a consentire un servizio proattivo e predittivo insieme a Microsoft Azure IoT Central evolvendosi insieme per fornire un software as a service (SaaS) per i dispositivi connessi. Sulla base dell’integrazione precedente, i flussi bidirezionali sono ora supportati. Ad esempio, invio di aggiornamenti da Field Service tramite IoT Central al dispositivo.

Power BI

Microsoft ha prodotto oltre 215 funzionalità di Power BI in una serie di aggiornamenti mensili in risposta al feedback degli utenti appassionati sulle funzionalità proposte.

Include modi per segnalare agli utenti di modificare le immagini per rispondere a una domanda specifica sui loro dati, anche se non hanno accesso di modifica al report , supporto per espandere / comprimere una tabella pivot sul visual della matrice e miglioramenti continui per l’usabilità di domande e risposte.

, supporto per espandere / comprimere una tabella sul visual della matrice e miglioramenti continui per l’usabilità di domande e risposte. Aggiunta di modelli compositi che consentono mashup di dati attraverso Direct Query e origini dati importate, per aumentare i dati con approfondimenti aggiuntivi. Nuove opzioni di navigazione, tematizzazione, branding più flessibili e formattazione basata sulle espressioni consentono agli autori di creare contenuti di Power BI ricchi con facilità.

Per saperne di più sulla Business Application October Release 2018 contattaci e seguici sui social