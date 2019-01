Business Intelligence e Analytics: quali sono le differenze?

A volte, la differenza reale tra Business Intelligence e Business Analytics non è facile da definire, le variabili da considerare sono molteplici. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

Una prima ide di demarcazione si può stabilire in base a come manipoliamo i dati e il tipo di analisi che si intende eseguire. La business intelligence permette di fare un ciclo completo di gestione dei dati e comprendere lo status quo della situazione, permettendo alle aziende di essere efficienti dal punto di vista operativo.

La business Analytics riguarda l’analisi delle opportunità o delle tendenze proiettate nel futuro. Una parola chiave molto importante che fa la differenza è “modelli”. La BI non comporta alcuna modellazione, mentre la Business Analytics lo fa. Spesso le due prospettive si intersecano, e si supportano per il business.

Un business deve avere capacità di Business Intelligence per sopravvivere e analisi avanzata che fornisca all’azienda maggiori vantaggi competitivi: entrambe le funzionalità sono necessarie in un’azienda anche per innovare, fare previsioni e aumentare i guadagni. E’ ovvio che per poter effettuare un’analisi predittiva, dovremo necessariamente capire lo stato attuale degli attributi che vogliamo prevedere e quali funzioni permetteranno alla nostra azienda di ottenere alcune intuizioni.

Con la grande quantità di dati con cui ci confrontiamo oggi, non è raro avere data storage che potrebbero essere archiviati in cloud. Affrontare tali problemi rientrerebbe nel dominio dei Big Data, nel caso in cui la questione non fosse abbastanza complessa. I Big Data tratteranno i tre tipici concetti: volume, velocità e varietà.

Un altro aspetto della differenziazione è che in genere l’analisi aziendale presuppone che i dati siano stati organizzati e puliti affinché possa eseguire qualsiasi azione. Più spesso, BI gestirà gli ETL, la qualità dei dati e così via, in modo che la fase di Business Analytics possa aver luogo.

Tutti questi aspetti concorrono alla creazione di una soluzione come Dynamics 365 che si fa perfettamente carico di tutte le esigenze del cliente all in one. PowerBI è nativamente integrato nella soluzione, rendendo l’analisi dei dati, una realtà assolutamente smart e utile per ogni tipo di business. Gestire i Big Data non è più un problema, gli Analytics funzionano perfettamente grazie all’analisi dei dati.