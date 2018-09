Come creare una CRM strategy di successo

Negli ultimi anni il CRM si è notevolmente evoluto dal semplice essere uno strumento di vendita fino ad aiutare i dipartimenti di marketing, customer service a coordinare le azioni interdipartimentali – in modo da migliorare drasticamente le loro operazioni e offerte. L’azione utile da intraprendere preliminarmente è la creazione di una strategia e un piano ben prima che venga implementato un nuovo sistema CRM. Ciò significa che le organizzazioni devono innanzitutto acquisire una conoscenza approfondita di come la tecnologia CRM soddisferà al meglio i loro obiettivi strategici di business e sosterrà processi specifici e unici.

Ecco alcuni tip per un’azione preliminare.

Sviluppare una forte visione del CRM

Perché implementare un sistema CRM? Gli obiettivi chiave possono includere la generazione di una visione totale di ogni relazione con il cliente, l’aumento della generazione di lead, il miglioramento della qualità delle informazioni di gestione e la conservazione degli account e l’erogazione dei servizi. Tuttavia, le organizzazioni dovrebbero evitare di affrontare tutti gli obiettivi del CRM in una singola implementazione, ma cercare un approccio graduale che si concentri innanzitutto su obiettivi a breve termine. Una soluzione come Microsoft Dynamics 365 all in one, che coniuga le caratteristiche di un ERP e un CRM può incontrare le esigenze di intercomunicazione e gestione di tutti i reparti dell’azienda.

Mappare i processi aziendali esistenti

Il grande errore è la ricerca di un nuovo strumento CRM con funzionalità che alcuni dipendenti potrebbero non toccare mai, il che rende le attività chiave più difficili o complesse. È necessario acquisire informazioni sugli strumenti attualmente utilizzati da un team e sui processi che seguono, sulle attività più comuni intraprese e quindi stabilire in che modo tali attività vengono associate al nuovo software CRM. Dynamics 365 grazie alla sua interfaccia user friendly, e le funzionalità ERP raggiunge, soddisfa un maggior numero di employee. Il reparto IT e il top management si occuperanno di comprendere quali siano le problematiche principali in modo da implementare la migliore CRM strategy possibile.

Acquisire dati CRM

Per raggiungere gli obiettivi organizzativi, devono essere considerati i campi richiesti per tracciare ogni record CRM. Ad esempio, se si intraprende un approccio graduale conducendo con una distribuzione iniziale del team sales CRM, stabilire quali campi dovranno essere tracciati sui record per account, contatti, opportunità e lead. Grazie all’integrazione con strumenti di business intelligence, i dati sono disponibili per tutta l’azienda in Dynamics 365, così da trasformare la quantità in qualità, utilizzando al meglio i dati.

Gestire la cybersecurity

Il CRM sarà condiviso in un’azienda. Dovrebbe essere compilato un elenco di utenti, ruoli e gruppi con autorizzazioni CRM e definizione del livello di accesso che dovrebbero ottenere. Le soluzioni CRM flessibili come Dynamics 365 consentono autorizzazioni utente avanzate che possono includere la gestione del team e del territorio per controllare con precisione quali record gli utenti hanno diritto ad accedere e quali controlli possono utilizzare.

Per saperne di più su Dynamics 365 contattaci e seguici sui nostri social