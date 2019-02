CRM per accrescere ed accelerare il business

La customer relationship sta diventando sempre più il fattore differenziante per un’azienda che voglia non solo sfruttare le opportunità della digital transformation ma costruire solide relazioni con i clienti, per un business più solido ed efficace.

Ecco alcuni tip per sfruttare al meglio un CRM: ancora meglio una soluzione come Dynamics 365, che racchiude le funzionalità ERP e CRM all in one.

Trovare i giusti clienti

Senza un sistema CRM, il 79% di tutti i marketing lead non viene mai convertito in vendite. Vengono spesi tempo e risorse per attrarre e generare nuovi lead, e poi? Vengono trasmessi al team di vendita e, in caso affermativo, il sales team sa quali siano le opportunità più interessanti?

Il timing è essenziale. Ottenere il massimo dagli strumenti di marketing – e-mail, social, marketing automation è possibile collegandoli a una Dynamics 365 for Marketing. Sia il sales team sia il marketing avranno una visione completa di lead e prospect in modo che possano creare e indirizzare comunicazioni coinvolgenti per trasformare i potenziali clienti in clienti e raggiungere più rapidamente il top management.

Costruire relazioni più efficaci

Sviluppare una profonda comprensione del business di un cliente – iniziando con una visione completa della sua storia con la propria azienda – significa costruire una solida relazione fondata sulla fiducia e sul successo reciproco. Un Dynamics 365 aiutare un’organizzazione a:

Profilare il cliente: i suoi obiettivi, sfide e preferenze, con un un’azione di follow-up per ogni intervento. Questo consente la compilazione di uno storico su Dynamics 365 per permettere di costruire relazioni solide e di avere una rapida revisione del passato con il cliente e delle azioni intraprese fino ad allora.

Ridurre il costo delle vendite

I nuovi clienti sono un ingrediente chiave della continua crescita, ma non sono facili – o economici – da ottenere. E’ possibile compensare i nuovi costi di acquisizione dei clienti attraverso le vendite alla base di clienti esistenti. Ottenere una maggiore visibilità delle opportunità di upsell, cross-sell e rinnovare nel portafoglio clienti e si otterrà un aumento delle vendite ripetibili grazie alla fiducia già guadagnata.

Dynamics 365 unitamente alla consulenza di MHT può:

Migliorare dell’efficienza delle vendite: prioritizzare i lead e le opportunità che sono altamente convertibili in clienti reali.

Aumentare l’efficacia delle vendite: sapere quali sono i clienti coinvolti e il momento giusto per raggiungere una risposta ottimale.

Aumentare le opportunità di upsell e cross-sell: vedere tutte le opportunità che si adattano bene alle offerte aggiuntive già in corso.

Scoprire il business dei referral: trovare opportunità non sfruttate nelle relazioni esistenti invece di pagare per lead senza sbocco o perdere tempo con le chiamate a freddo.

Riduzione del tempo di chiusura: allineamento immediato del team nei passaggi successivi per chiudere un accordo grazie alla visione a 360 gradi del cliente.

Aumentare la produttività degli employee

Adottare la giusta tecnologia libera i team da attività impegnative e dà loro più tempo per entrare in contatto con i clienti. Le operazioni manuali come la ricerca di informazioni di contatto o l’immissione di dati possono essere automatizzate o eliminate dai processi relativi ai clienti. L’automazione delle vendite, dell’assistenza e del marketing libererà i dipendenti in modo che possano trascorrere più tempo a parlare con potenziali clienti e rafforzare i rapporti con quelli esistenti, spostando l’ago dell’attività.

Offrire un miglior customer service

Anche il miglior prodotto è buono come il servizio che lo accompagna, sia prima che dopo la vendita. E’ fondamentale coltivare i potenziali clienti con più promozioni di marketing mirate e meno massive. Quando l’intero team ha accesso immediato alla cronologia completa del cliente, tutti possono fornire rapidamente messaggi e soluzioni personalizzati, con le risorse giuste. Le interazioni più semplici creano fiducia e incoraggiano lo sviluppo degli affari.

Migliorare il customer engagement

La visibilità di tutte le relazioni può aiutare i tuoi team a rivolgersi in modo proattivo agli account a rischio e presentare ai clienti soddisfatti nuove opportunità al momento giusto. Con la trasparenza nelle cronologie dei clienti, nelle campagne attive o nei casi aperti, si possono offrire acquisti e esperienze di servizio più soddisfacenti che li fanno tornare indietro di più.