Engineering 365 focus MSDyn365 AI integration

Engineering 365 ha raccolto tutte le novità della “Wave 2” di Microsoft a partire da settembre di quest’anno. Microsoft ha aggiunto più membri alla sua famiglia di app “Insights” di Dynamics 365, insieme alle nuove app di Dynamics 365 Commerce e Connected Store come parte del suo lancio “Wave 2“. Microsoft sta aggiungendo nuove applicazioni e funzionalità al suo portafoglio CRM ed ERP di Dynamics 365, avevano annunciato gli addetti ai lavori verso fine settembre di quest’anno. Molte delle nuove aggiunte alla line-up sono “basate sull’AI (intelligenza artificiale), che in questo caso significa che sono state create su varie tecnologie Microsoft AI che ora fanno parte di un nuovo marchio “Azure AI“.

Microsoft attualmente vende diverse applicazioni “Insights” incentrate sull’intelligenza artificiale come parte della sua famiglia di prodotti Dynamics 365. Questi includono approfondimenti sui clienti; Informazioni sul customer service; Market Insights; e sales insight. La società ha annunciato all’inizio di quest’anno che avrebbe offerto tra il 1 ° ottobre e il marzo 2020 molte nuove funzionalità incrementali per queste app e altre nella famiglia Dynamics 365 e PowerApps come parte della sua versione Wave 2. Microsoft sta aggiungendo al supporto dell’applicazione Customer Insights per le transazioni business-to-business (B2B), oltre all’attuale supporto business-to-consumer (B2C) nell’app. Microsoft ha originariamente reso disponibile Customer Insights nella primavera del 2019, con l’obiettivo di utilizzare l’AI per migliorare l’analisi dei dati dei clienti. L’aggiunta della funzione B2B è generalmente disponibile dal 1 ° ottobre.

Microsoft sta inoltre aggiungendo una nuova app chiamata Product Insights alla sua famiglia “Insights“. Product Insights, disponibile in anteprima pubblica dal 1 ° ottobre, utilizza l’AI per aiutare i clienti a comprendere meglio l’uso del prodotto, progettare e riprogettare proattivamente nuovi prodotti con features innovative e risolvere eventuali problemi.

Microsoft sta aggiungendo nuove funzionalità al suo bot di Dynamics 365 Virtual Agent for Customer Service, migliorando il servizio in modo che i clienti possano testare internamente i loro chatbot virtuali prima di lanciarli pubblicamente. L’offerta nuova e migliorata dovrebbe essere generalmente disponibile dal 1 ° dicembre.

Microsoft sta inoltre rilasciando una nuova funzionalità per il suo prodotto Dynamics 365 Supply Chain Management. Questa funzione, IoT Intelligence, ha lo scopo di aiutare i clienti a vedere una overview del warehouse management in tempo reale; gestire in modo proattivo le operazioni per migliorare uptime, throughput e qualità del prodotto; e prevedere e risolvere gli eventuali problemi grazie alla Predictive Maintenance. Questa nuova funzionalità IoT è disponibile in anteprima pubblica a partire dal 1°ottobre.

I bit “AI” in queste nuove funzionalità e app provengono da numerosi servizi di Azure AI esistenti attualmente offerti da Microsoft. In futuro, Microsoft inizierà a riferirsi a queste varie tecnologie di intelligenza artificiale come “Azure AI“.

Azure AI include il machine learning (Azure Machine Learning, Azure Databricks e ONNX); knowledge mining (Ricerca di Azure e Riconoscitore di moduli) e servizi app / agente AI (Servizi cognitivi di Azure e Servizio Bot di Azure). Microsoft non prevede di vendere Azure AI come offerta in pacchetto: l’uso del termine è più di una cosa di branding.

Microsoft sostituirà la sua applicazione di vendita al dettaglio di Dynamics 365 con una nuova offerta di Dynamics 365 Commerce. Commerce è disponibile in anteprima privata a partire da settembre.La nuova app si colloca come “un’evoluzione di Dynamics 365 Retail“, che includerà funzionalità di commerce end-to-end. La nuova app ha lo scopo di unificare il back office, i negozi, i call center e le esperienze digitali.

Inoltre, Microsoft sta introducendo una nuova app Dynamics 365 Connected Store, pensata per fornire una visione olistica e ulteriori approfondimenti su ciò che sta accadendo all’interno di una sede fisica del negozio, che consentirà ai clienti di intraprendere azioni proattive.

Microsoft ha iniziato il lancio di “Wave 2” della sua suite Dynamics 365 il 1°ottobre, aspettiamo con ansia tutte le altre novità!