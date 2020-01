Engineering 365 focus on 4 marketing tips for 2020

Siamo entrati ufficialmente in un nuovo decennio ed è tempo di pensare a nuove strategie di marketing per l’azienda, ora è il momento. L’intelligenza artificiale (AI), i minori costi di Internet e un maggiore utilizzo dei dispositivi mobili stanno dando forma al panorama del digital marketing. Il marketing continua ad avere un ruolo centrale anche nella Digital Transformation e grazie all’innovazione tecnologica ha fatto passi da gigante. Studiare una strategia efficace online e offline diventa una priorità. Gestire al meglio il processo di leading, nurturing e infine di customer experience e customer satisfaction Microsoft Dynamics 365 for Marketing è la soluzione che grazie all’integrazione nativa con strumenti di AI, machine learning è in grado di essere il supporto per l’automazione di vari processi, permettendo ai marketing manager di studiare strategie sempre più efficaci.

Ecco alcuni tip utili per il marketing del 2020.

Creare contenuti per un pubblico globale

Sembra normale e opportuno creare contenuti in base alla posizione della propria azienda e del pubblico. Tuttavia, il pubblico potrebbe essere più globale di quanto si pensi.

Le tendenze di YouTube mostrano che persone al di fuori degli Stati Uniti formano il 60% degli spettatori di contenuti prodotti da creatori di YouTube negli Stati Uniti. Questo studio si riferisce al settore della moda e ha forti implicazioni per le attività di Retail online. Nella creazione di contenuti è necessario considerare l’omnicanalità, adattando il tone of voice in base al target di clienti, considerando il tool su cui verrà visto, ed il fatto che il mercato sia potenzialmente globale. Un modo per rendere i contenuti interessanti a livello internazionale è utilizzare esempi di aziende di successo di altri paesi. Si può anche fare riferimento a grandi eventi come il calcio o persino marchi globali che sono presenti quasi ovunque. Le persone apprezzeranno le storie più diverse e saranno in grado di relazionarsi con grandi fenomeni globali.

Utilizzare video per supportare le decisioni di acquisto

Le persone non seguono un semplice percorso lineare per l’acquisto di un prodotto online. Esistono numerosi punti di contatto in cui il pubblico effettua ricerche prima di completare un acquisto. Vanno avanti e indietro alla ricerca di informazioni utili. Molti acquirenti online si rivolgono a piattaforme video per aiutare a informare le loro decisioni di acquisto. Stanno cercando video che rispondano a domande su cosa comprare e quando. Anche le spedizioni di prodotti e le raccomandazioni di influencer svolgono un ruolo importante nella ricerca di informazioni da parte dell’acquirente. I contenuti video e il marketing video possono aiutare il proprio brand ad aumentare le conversioni. Ad esempio, è possibile creare video dimostrativi, confronti o dimostrazioni di prodotti. Come alternativa, se il target del pubblico lo richiede, è possibile anche contattare influencer ed esperti del settore, riconosciuti come tali, per regalare maggiore autorevolezza alle recensioni dei prodotti.

Incorporare l’automation

È possibile utilizzare l’automation per guidare le strategie di marketing fornendo user experience e customer satisfaction di grande impatto ed utilità. Ecco alcuni modi in cui l’automation può supportare il marketing:

Identificare, acquisire e supportare i clienti.

Identificare le persone con un forte intento.

Segmentare gli utenti in base alle loro intenzioni di ricerca.

Prevedere il comportamento futuro in base al comportamento passato.

Ottenere una visione integrata del cliente e aiutando a fornire, quindi, contenuti personalizzati.

Gestire e ottimizzare le campagne pubblicitarie.

I principali marketer hanno una probabilità 2,3 volte maggiore rispetto ai marketer con il rendimento più basso di gestire le offerte con l’automation. Sono anche più propensi a concordare sul fatto che l’adozione dell’automation e del machine learning migliorino l’effort del marketing. Grazie a Dynamics 365 gli strumenti di programmazione, archivio ed e-mail marketing, permettendo anche di strutturare campagne ad hoc per ogni cliente o segmento di target interessato.

Personalizzazione

Una maggiore personalizzazione è un must per il marketing nel 2020. Come dimostrato dal punto precedente, l’automation può aiutare con le strategie di marketing di un’azienda. È anche un ottimo modo per offrire una maggiore personalizzazione. L’uso del machine learning per posizionare un messaggio personalizzato per il cliente giusto, anche dopo aver consultato la cronologia di un acquirente per consigliare il prossimo prodotto che dovrebbe acquistare e creare messaggi dedicati ed eventuale scontistica. Con Dynamics 365 for Marketing tutto questo è possibile gestirlo grazie a una sola piattaforma. Dynamics 365 è una soluzione all in one in cloud che unisce le funzionalità ERP e CRM, e questo significa per il marketing una più semplice creazione del profilo dei clienti, e analisi, automation e archivio agile.

È evidente che l’automation giocherà un ruolo importante nel futuro del marketing. Le aziende in ritardo nell’automation avranno difficoltà a catturare i clienti e potrebbero perdere la loro quota di mercato.