Engineering 365 focus on 5 skills for digital jobs

I nostri luoghi di lavoro stanno cambiando e i cambiamenti portano sempre un certo scompiglio inziale e i professionisti devono prestare attenzione e prepararsi ai luoghi di lavoro del futuro. La formazione e l’informazione diventano fondamentali per riuscire ad evolvere nel proprio ruolo, come ben sappiamo, in Engineering 365. La trasformazione del proprio ruolo in azienda è più che naturale: la Digital Transformation, la tecnologia “obbligano” a ripensare le proprie mansioni ed i proprio obiettivi, oltre a un rinnovo delle proprie skills, hard and soft.

Ogni azienda deve anche fare i conti con il Digital Modern Workplace: lo spazio fisico dell’azienda diventa anche uno spazio virtuale e digitale in cui team differenti si trovano a dover lavorare in tempi e luoghi diversi, dovendo coordinarsi e lavorare sugli stessi documenti di progetto. Grazie a strumenti di collaboration come SharePoint, Microsoft Teams e ovviamente la ben nota suite Office 365, tutto questo non è più un problema.

Il nostro mondo è più interconnesso che mai, permettendoci di lavorare in remoto e lavorare con persone di culture diverse con la stessa facilità che se fossero nell’ufficio accanto, grazie anche all’omnicanalità delle soluzioni Microsoft per il Digital Modern Workplace, come noi di Engineering 365 sappiamo bene. Le macchine aumentano le nostre capacità, ci liberano per concentrarci su attività di livello superiore aumentando le nostre competenze. Con tutti questi cambiamenti, le competenze che i datori di lavoro cercheranno dalla loro forza lavoro umana e ciò che i professionisti devono sviluppare come abilità commerciabili per ottenere i lavori del futuro sono cambiate.

Ecco qualche skill da coltivare nel futuro:

Intelligenza emotiva

Le organizzazioni sono alla ricerca di persone che siano emotivamente intelligenti da un po’ di tempo, ma sta diventando sempre più importante. Cos’è l’intelligenza emotiva? È la nostra capacità di comprendere ed esprimere le nostre emozioni, oltre a comprendere le emozioni di qualcun altro. Lo sviluppo dell’intelligenza emotiva (EQ) è qualcosa su cui tutti dovrebbero concentrarsi. In modo da poter creare un ambiente di lavoro più sereno.

Creatività

Come umani, abbiamo questa straordinaria capacità di essere creativi, immaginare e inventare cose nuove. La creatività promuove l’innovazione, che si traduce in crescita economica. È un nuovo modo di pensare che darà alle aziende un vantaggio competitivo in modo che ogni azienda desidererà dipendenti creativi in futuro. Se la tua azienda impiega persone in grado di capire come fare le cose che nessun altro sta facendo, si distinguerà. È importante rendersi conto che la creatività non è l’unica competenza degli artisti. La creatività può essere migliorata e promossa nella vita di chiunque. Grazie alle possibilità offerte dalla suite di Digital Modern Workplace di Microsoft è possibile aumentare la propria creatività confrontandosi in ogni momento e in ogni luogo col proprio team.

Flessibilità e adattabilità

Tutti dovranno sviluppare le proprie capacità di flessibilità e adattabilità, quindi sono pronti ad aggiornare le proprie abilità ogni pochi anni e ad accettare nuovi modi di fare le cose. Grazie alla tecnologia è possibile aggiornarsi anche da remoto, e utilizzare gli strumenti del web per corsi di aggiornamento. La formazione anche online deve diventare un must per ogni ruolo: Microsoft Virtual Academy è un pratico tool gratuito per essere aggiornato su tutte le novità.

Alfabetizzazione dei dati

I dati sono il carburante della Industry 4.0: le aziende continuano a ricevere e a produrre dati. Ecco perché diventa importante adottare in azienda una soluzione come Microsoft Dynamics 365 con integrata nativamente Power BI, il tool per la business intelligence, per trasformare da quantitativi a qualitativi i dati. Al momento esiste un divario nelle competenze relative ai Big Data sul mercato. Sebbene non tutti debbano essere un Data Scientist, tutti i professionisti dovrebbero avere almeno un’idea di come rendere il proprio ruolo più dati centrico. Il primo passo per migliorare l’alfabetizzazione dei dati è essere curiosi, continuare a chiedere “perché” e dare un’occhiata ai dati già esposti.

Competenza tecnologica

L’ultima importante abilità lavorativa per il futuro è la tecnologia. L’Industry 4.0 sta riunendo molte delle principali tendenze tecnologiche. Da sole, queste singole tecnologie trasformerebbero le imprese, ma insieme stanno completando il rimodellamento del nostro mondo. Queste tecnologie includono l’AI, i Big Data, la robotica della realtà estesa, l’IoT, la stampa 3D e la blockchain e, quando interagiscono tra loro, sta cambiando il nostro mondo. Tutti devono capire quali sono questi cambiamenti, quanto velocemente si stanno sviluppando queste diverse tecnologie e cosa significhi per l’azienda.