Engineering 365 focus on 5 things AI can already do

L’intelligenza artificiale (AI) continua a essere il baluardo dell’innovazione e della Digital Transformation. In Engineering 365 abbiamo deciso di fare una riflessione su quello che in questo momento l’AI sia già in grado di fare e quali di queste azioni possano essere utili per il business.

Leggere

Che si tratti di articoli di notizie, collegamenti web, libri, e-mail, documenti legali, file audio e di immagini e altro ancora, il riepilogo automatico del testo tramite AI e machine learning legge la comunicazione e riporta le informazioni essenziali. Questo può essere di grande aiuto per la preparazione di un intervento di public speaking, potendo ascoltare come possa risultare il proprio speech a livello di uditore.

Inoltre, l’AI è in grado di leggere e interpretare molti dati consentendo di costruire una strategia ad hoc per ogni azienda: integrata con Microsoft Dynamics 365, la soluzione all in one, con funzionalità ERP e CRM è possibile organizzare i dati ed utilizzarli in tutta l’azienda, grazie anche all’ulteriore integrazione con Power BI, la soluzione di business intelligence.

Scrivere

La scrittura da parte dell’AI include molti pezzi “chi, cosa, dove, quando e come”, anche se si cercando di indirizzarla verso una scrittura più creativa. Molti esperti di marketing si stanno rivolgendo all’intelligenza artificiale per creare i loro post sui social media. Integrata nel modulo Dynamics 365 for Marketing può essere di supporto nella creazione di campagne dedicate e specifiche, nell’analisi e nella creazione dei post anche omnicanale.

Osservare

La visione artificiale dell’AI è quando i computer possono “vedere” il mondo, analizzare i dati visivi e prendere decisioni al riguardo. Ci sono così tanti modi sorprendenti di utilizzare la visione artificiale oggi, tra cui l’abilitazione di auto a guida autonoma, il riconoscimento facciale per il lavoro della polizia, i portali di pagamento e altro. Nella supply chain, la capacità delle macchine di vedere aiuta nella Predictive Maintenance e nel controllo della qualità del prodotto. Dynamics 365 si integra perfettamente in questi panorama, supportando e distribuendo i risultati dell’AI in tutta l’azienda.

Ascoltare e comprendere

Il ruolo fondamentale di supporto degli assistenti vocali digitali è ormai evidente. Non solo come strumento personale, ma anche come strumento aziendale di customer service come i chatbot. L’AI velocizza le operazioni più semplici in questo ambito lasciando agli operatori il tempo per dedicarsi a casi più complessi e sviluppare sempre al meglio il customer service aumentando la customer experience e quindi la fidelizzazione del cliente.

Funzione touch

Usando sensori e telecamere, c’è un robot in grado di identificare i lamponi “maturi da supermercato” e persino raccoglierli e metterli in un cestino! Il suo creatore afferma che alla fine sarà in grado di raccogliere un lampone ogni 10 secondi per 20 ore al giorno. Oltre a queste funzionalità l’AI è quello che ci permette di rendere la funzione touche dei nostri schermi sempre più reale: basti pensare ai videogiochi che fanno uso di virtual e augmented reality per far vivere al giocatore un’esperienza reale a 360°. Nel business permette di realizzare il digital twin, un modello digitale che ricrei il prodotto per la supply chain prima di metterlo in produzione. Questo permette un notevole risparmio, poiché le caratteristiche e le criticità del prodotto vengono studiate prima di metterlo veramente in produzione. Dynamics 365 for Finance and Operations è perfetto per la gestione di modelli di supply chain e dell’intero ciclo di produzione.