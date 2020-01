Engineering 365 focus on 5G and IoT reshaping the business

In quest’epoca di Digital Transformation molte nuove tecnologie collaborano per una significativa accelerazione del business, come abbiamo potuto notare in Engineering365. Tra queste ci sono sicuramente l’IoT (internet of things) e il 5G, che inizia a muovere i primi passi nel mondo degli affari. L’industria è entrata in una nuova fase della digitalizzazione attraverso l’IoT e altre tecnologie abilitanti.

I dispositivi IoT non sono più solo sensori primari, ma si stanno evolvendo in computer avanzati, che sono in grado di costruire applicazioni nuove ed esigenti in progetti e operazioni remote, tracciamento delle apparecchiature, manutenzione delle apparecchiature, riparazione, utilizzo remoto monitoraggio, realtà aumentata (AR), modellizzazione delle informazioni sugli edifici (BIM), predictive maintenance, monitoraggio dei progressi, e monitoraggio della qualità. Chiaramente, c’è una crescente necessità di larghezza di banda. Dato che si prevede che l’adozione dell’IoT continuerà a crescere, il futuro successo delle implementazioni dipenderà dalle innovazioni nella connettività, come il 5G.

Sarebbe utile creare un ecosistema sviluppato per il supporto di decisioni aziendali integrate a tutto tondo, principalmente a causa della mancanza di opzioni di connettività veloci, affidabili e robuste in grado di gestire la comunicazione da posizioni distribuite. È richiesta una comunicazione costante tra le varie parti interessate all’interno dell’azienda dall’ufficio all’home-office e agli uffici di altri partner coinvolti nei progetti. Attualmente è difficile trovare una rete che sia efficiente in termini di costi, ricca di funzionalità e capace di multiservizio.

Microsoft Dynamics 365 è la soluzione in cloud che unisce le funzionalità ERP e CRM all in one ed è in grado, grazie all’integrazione con l’IoT di avere dati sempre nuovi, e grazie a Power BI, lo strumento di business intelligence di interpretarli. La predisposizione all’integrazione con il 5G è in fase di elaborazione.

Una delle più grandi innovazioni nell’ambito del 5G è il supporto all’uso dell‘IoT in tutte le sue forme: fornire accesso ai dati ad alta velocità, affrontare la criticità della missione e rendere possibile il collegamento di dispositivi vincolati. La consegna del progetto dipende da un’efficace raccolta, acquisizione e analisi / valutazione dei dati, che richiedono tutte una connettività affidabile. Il 5G offre la possibilità di elaborare i dati in tempo reale, quindi le decisioni possono essere prese quasi istantaneamente e le questioni possono essere risolte rapidamente, grazie all’omnicanalità di Dynamics 365 disponibile per ogni device.

Il principale fattore di differenziazione chiave del 5G è la larghezza di banda, ovvero velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps. Tuttavia, ci sono circa tre modi diversi di pensare all’IoT in un mondo abilitato al 5G.

IoT a banda larga : consente il trasferimento di dati ad alto volume e ad alta velocità.

: consente il trasferimento di dati ad alto volume e ad alta velocità. IoT critico : per applicazioni mission-critical che si basano su ampie larghezze di banda.

: per applicazioni mission-critical che si basano su ampie larghezze di banda. IoT massiccio: per connettere un gran numero di dispositivi.

Queste due tecnologie diventeranno fondamentali per una strategia ed un’operatività di business efficace e che possa aggiungere valore ai prodotti o ai servizi offerti.