Engineering 365 focus on 5G for Manufacturing

Mentre ogni nuova generazione di smartphone e tecnologia di rete cellulare ha inaugurato una nuova era delle comunicazioni ad alta velocità e dell’inizio di nuovi servizi, il 5G promette un balzo in avanti senza precedenti. Le sue implicazioni sono state esaminate da molti settori industriali, tutti destinati a essere rivoluzionati da esso. In Engineering 365 abbiamo deciso di fare una riflessione per quanto riguarda il Manufacturing.

Per Il Manufacturing, con l’avvento del 5G i guadagni potrebbero essere più alti che in molte altre aree. Secondo uno studio IDC, con il lancio di telefoni e reti 5G, il potenziale commerciale per il settore manifatturiero nel 2026 sarà di circa $ 113 miliardi. I CEO sembrano essere d’accordo. Sempre IDC ha scoperto che l’80% dei leader delle aziende industriali ritiene che il 5G sarà vitale per la loro digitalizzazione nei prossimi cinque anni.

La più grande minaccia per il Manufacturing è quella di non potersi muovere abbastanza rapidamente per rispondere alle mutevoli condizioni del mercato e alle esigenze dei clienti: deve avere la capacità di “ingrandirsi” in un momento. Ciò richiede una catena del valore interconnessa e un’infrastruttura digitale agile, una gestione della manutenzione ed è particolarmente importante poiché nuove innovazioni ad alta intensità di dati continuano a trasformare il settore. Grazie a Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations tutta la supply chain è gestita da un’unica soluzione che coniuga le funzionalità ERP e CRM all in one. Grazie all’integrazione con IoT e AI sarà possibile integrare anche il 5G (dipenderà poi dalle esigenze di ogni singola azienda).

Le sfide di connessione che i produttori devono affrontare oggi vanno dal far fronte alla crescita esponenziale dei dispositivi connessi e del traffico dati, alla riduzione del consumo di energia e all’aumento della sicurezza. Si ritiene che il 5G mantenga la promessa di rivoluzionare questo settore supportando la competitività. I potenziali vantaggi includono tempi di consegna più brevi per la riconfigurazione della produzione in fabbrica, costi inferiori con la pianificazione delle risorse aziendali e una maggiore flessibilità.

E, a parte, l’Industrial Internet of Things (IIoT), il cloud computing, i Big Data e il cognitive computing – noti insieme come Industry 4.0 – stanno iniziando a fornire sistemi e processi avanzati a differenza di qualsiasi cosa abbiamo mai visto prima.

Successivamente, con il 5G che catapulta il cambiamento nel mondo che ci circonda, le aziende manifatturiere devono comprendere le implicazioni tecniche della quarta rivoluzione industriale per le loro attività e assicurarsi che siano completamente preparate per ciò che sta arrivando, anche in termini di gestione delle infrastrutture.

In questo mondo di tecnologie in evoluzione e interruzioni digitali, in che modo l’introduzione del 5G consentirà alle aziende di stare al passo con la curva e dei loro concorrenti e garantire che possano gestire l’enorme e rapido aumento del traffico di dati che porterà inevitabilmente? L’iperconnettività è estremamente utile sia per quello che riguarda la supply chain stessa per una produzione più agile e permette la realizzazione di digital twins e non ultima è fondamentale per la Predictive Maintenance e il Field Service. Il 5G sarà anche un prezioso alleato per questo tipo di operatività grazie alla sua velocità e affidabilità significa che ci sarà praticamente un ritardo pari a zero tra i dispositivi e i server con cui comunicano. Infatti, il Manufacturing è uno dei settori che più ha vissuto la Digital Transformation: quando si tiene conto dello scambio di dati tra settori, si prevede che il Manufacturing stesso costituirà il 12% di tutta la larghezza di banda di interconnessione a livello globale. E questo dato di crescita probabilmente continuerà solo mentre ci si muove verso l’implementazione diffusa del 5G e il passaggio alla Smart Factory e al processo decisionale basato sui dati.

Questa nuova tecnologia di rete cellulare può essere fino a 100 volte più veloce del 4G. Il salto in avanti è immenso: consentirà la comunicazione tra dispositivi e server connessi il più vicino possibile al tempo reale. Questa latenza ultra bassa consentirà ai produttori di utilizzare dispositivi dotati di sensori per raccogliere e elaborare rapidamente i dati per migliorare l’efficienza della produzione. Ciò offre la possibilità di intraprendere processi complessi molto, molto più velocemente, aumentando la produttività e risparmiando sui costi.