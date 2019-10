Engineering 365 focus on AI & Big Data for online stores

In Engineering 365 abbiamo potuto riscontrare che nel settore del Retail le novità sono molte e in continuo aumento.

L’Intelligenza artificiale (AI) e Big Data sono stati concetti emergenti e popolari in questa era di Digital Transformation. Queste tendenze tecnologiche convergenti stanno gradualmente ridefinendo il settore IT, e non solo: ogni settore, incluso l‘e-commerce, li sta attivamente abbracciando per ottimizzare i servizi offerti.

Il panorama dell’e-commerce è stato creato con l’obiettivo principale di offrire ai clienti un’esperienza di shopping offline eccezionale nello spazio online. Questo obiettivo viene raggiunto offrendo agli acquirenti un modo semplice e diretto di navigare i loro beni e servizi desiderati. Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e dell’analisi dei big data ha dimostrato di essere le ultime tecnologie di cui l’industria e-commerce ha bisogno oggi.

Microsoft Dynamics 365 la soluzione all in one, che coniuga le funzionalità di ERP e CRM, ha integrate sia AI, sia la capacità di business intelligence, grazie a Power BI.

Ecco qualche dato secondo Gartner, relativo ad AI e Big Data:

Il 90% dei Big Data del mondo è stato creato solo negli ultimi 2 anni.

Tutte le auto connesse stanno spingendo ad essere una delle più importanti nuove piattaforme digitali, con 220 milioni in circolazione entro il 2020.

La maggior parte delle aziende analizza solo il 12 % dei dati in loro possesso.

Entro il 2020, ci saranno oltre 50 miliardi di dispositivi connessi intelligenti in tutto il mondo, analizzando, raccogliendo e condividendo i dati.

I dati errati costano circa $ 3,1 trilioni all’anno.

L’investimento di dati nel settore dei servizi finanziari rappresenterà circa $ 9 miliardi nel solo anno 2018.

L’impatto dell’ AI sul marketing sta crescendo rapidamente, secondo le previsioni raggiungerà quasi $ 40 miliardi entro il 2025.

Gli stipendi dei data scientist stanno rapidamente migliorando con la domanda.

L'Internet of Things farà risparmiare ai clienti e alle aziende 1 trilione di dollari l'anno entro il 2022.

I clienti desiderano una risposta tempestiva mentre fanno acquisti su diversi canali di e-commerce, quindi è arrivato il Real Time Retail che fornisce il brivido della chat istantanea e il potenziale per la discussione.

L’AI e i Big Data sono i componenti fondamentali per i digital assistant, così da permettere un’esperienza di acquisto sempre più puntuale. I digital assistant sono stati adattati e seguiti per eseguire le seguenti operazioni:

L’abilitazione di immagini e voce nei motori di ricerca facilita anche la ricerca.

L’analisi delle preferenze di acquisto e del comportamento di ricerca dei clienti consente di stimare le esigenze dei clienti con consigli intelligenti. Il machine learning ha reso le offerte di aggiornamento e il cross-selling più rilevanti per i clienti.

Digital assistant abilitato all' AI per facilitare gli acquisti in varie categorie di acquisti. Sono bravi come le risorse umane del customer service : comprendono, ascoltano, rispondono alle domande, parlano e suggeriscono soluzioni.

L' AI ha anche influenzato il marketing e la logistica di magazzino.

L' AI aiuta a manipolare le previsioni per la segmentazione basata sui fatti, le vendite e l'analisi delle recensioni.

L'analisi delle recensioni è un altro vantaggio dell' AI per il marketing / e-commerce . Ciò include l'analisi delle recensioni e il contenuto dei dati preziosi dalle recensioni e dalle descrizioni delle pagine.

È utile per ridurre la forza lavoro, accelerare le operazioni di magazzino, ridurre i costi e aumentare le entrate.

Dall'impilamento dei prodotti sugli scaffali, alla spedizione delle merci e all'imballaggio, i robot basati sull' AI saranno presto sostituiti come personale di supporto e agenti di consegna, il che in effetti ha aumentato l'efficienza complessiva.

Il settore dell'e-commerce sta vivendo un aumento dell'i implementazione dell'AI nelle operazioni di back-end. I digital assistant che si comportano come magazzini alimentati da robot, umani, consegne di spedizioni tramite droni – sembrano tutti molto più immaginari ma entrano lentamente ma costantemente nella vita quotidiana.

Dynamics 365 offre, insieme a una società di consulenza come Engineering 365, tutte le funzionalità sopra elencate e molto di più: garantendo l’efficienza e l’efficacia delle strategie e dell’operatività aziendale, tenendo conto delle continue evoluzioni del mercato grazie a un’analisi real time dei dati.