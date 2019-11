Engineering 365 focus on AI empower IoT

In Engineering 365 la ricerca e l’analisi sono due dei nostri capisaldi, e abbiamo notato che, secondo un recente sondaggio tra i business leader globali, l’intelligenza artificiale (AI) è la chiave di svolta per la realizzazione delle iniziative di Internet of Things (IoT).

IDC ha rivolto un sondaggio a 450 leader aziendali sul loro uso delle tecnologie IoT e intelligenza artificiale (AI).

Il feedback indica che il 90% degli intervistati utilizza pesantemente l’intelligenza artificiale nelle proprie operazioni IoT (AIoT), superando le aspettative di valore e diventando più competitivo rispetto a coloro che utilizzano esclusivamente l’IoT.

Anche come Engineering 365 abbiamo potuto riscontrarlo grazie a Microsoft Dynamics 365 che integrando entrambe le tecnologie, e impegnandosi nel continuo miglioramento dei suoi prodotti, ci ha mostrato quanto possa fare la differenza una soluzione come quella di Casa Redmond unita ad AI e IoT.

Il 79% dei CEO è coinvolto nelle decisioni del progetto IoT e il 92% di questi leader afferma che il valore AIoT supera le aspettative.

Il 68% delle aziende fa affidamento sui dati IoT per informare le decisioni operative quotidiane attraverso fogli di calcolo e altre tecnologie non AI.

Solo il 12% degli intervistati utilizza l’IoT per uniformare le decisioni di pianificazione, ma quando l’AI entra in scena, gli intervistati che utilizzano i dati per la pianificazione giornaliera aumentano al 31%. In questi risultati, stiamo vedendo che le organizzazioni che lavorano con i dati IoT si rendono conto che se vogliono ottenere il valore reale dai dati, hanno bisogno di intelligenza artificiale e analisi, e una soluzione che possa integrarle tutte come Dynamics 365 che possa essere un reale supporto e agente di cambiamento per ogni settore aziendale e per l’azienda nella sua interezza.

L’AIoT è definito come processo decisionale aiutato dalle tecnologie AI in combinazione con i dati IoT del sensore, del sistema o del prodotto collegati. Le tecnologie di intelligenza artificiale includono deep learning, machine learning, elaborazione del linguaggio naturale, riconoscimento vocale e analisi delle immagini.

Secondo il sondaggio, il 34% degli intervistati ha dichiarato che l’aumento delle entrate è l’obiettivo principale dell’utilizzo dell’AIoT. Migliorare la capacità di innovare (17,5%), offrire ai clienti nuovi servizi digitali (14,3%) e ridurre i costi operativi (11,1%) erano tutti obiettivi chiave.

AI ​​e IoT non sono più tecnologie separate, ma si integrano, si compensano e si supportano.

L’intelligenza artificiale chiude il ciclo in un ambiente IoT in cui i dispositivi IoT raccolgono o creano dati e l’AI aiuta ad automatizzare scelte e azioni importanti basate su tali dati.

Oggi, la maggior parte delle organizzazioni che utilizzano l’IoT sono solo nella prima fase di” visibilità “in cui possono iniziare a vedere cosa sta succedendo attraverso le risorse dell’IoT. Ma si stanno muovendo verso le fasi di affidabilità, efficienza e produzione, che sono più sofisticate e richiedono maggiori capacità di AI. Grazie a Dynamics 365 gli step possono essere graduali ma comunque incisivi sia nel monitoraggio di processi di supply chain che strategici, permettendo un’innovazione più in linea con i diktat della Digital Transformation.

Il sondaggio ha rilevato che la business intelligence (33%), il monitoraggio e la visibilità quasi in tempo reale (31%) e il monitoraggio basato sulle condizioni (30%) sono in cima alla lista delle tecniche di analisi utilizzate con i progetti IoT. Grazie all’integrazione nativa di Dynamics 365 con Power BI, il tool di business intelligence leader nel Magic Quadrant di Gartner per 12 anni consecutivi, è possibile non solo analizzare i dati real time, ma anche creare report, statistiche ad alto impatto visivo e grande efficacia numerica per monitorare l’intera azienda o un settore di riferimento.

Le aziende che hanno sviluppato le capacità AIoT riportano risultati più solidi attraverso obiettivi organizzativi critici tra cui la capacità di accelerare le operazioni, introdurre nuovi servizi digitali, migliorare la produttività dei dipendenti e ridurre i costi, grazie anche a Dynamics 365.

Ad esempio, le aziende che utilizzano i dati IoT per accelerare le operazioni senza AI hanno registrato un aumento del 32%; le aziende che aggiungono AI al mix hanno visto migliorare la velocità del 53%.