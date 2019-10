Engineering 365 focus on AI for Manufacturing

Sicuramente anche voi come noi di Engineering 365 avrete notato che grazie all’Intelligenza Artificiale (AI) assistiamo a una trasformazione nel modo in cui viviamo, lavoriamo e ci approcciamo al business. Dai robot che condividono il nostro ambiente e dalle smart home alle supply chain che pensano e agiscono in tempo reale, le aziende lungimiranti utilizzano l‘AI per innovare ed espandere la propria attività più rapidamente che mai.

In effetti, questo è un momento di rapido cambiamento. In Engineering 365 ci pare chiaro che il futuro comprenda vivere, lavorare, coesistere e collaborare con l’AI, è una nuova realtà di cui non si può più fare a meno. D’altra parte, coloro che trascurano il fatto che la trasformazione del business nella Digital Transformation dipende dalla collaborazione umana e meccanica rimarranno inevitabilmente indietro.

Gli esseri umani e le macchine possono completarsi a vicenda con conseguente aumento della produttività. Questa collaborazione potrebbe aumentare le entrate del 38% entro il 2022, secondo Gartner. Almeno il 61% dei CEO concorda sul fatto che l’intersezione tra collaborazione umana e macchina li aiuterà a raggiungere le priorità strategiche in modo più rapido ed efficiente.

Grazie all’AI, le fabbriche richiedono ora un po’ più di risorse umane, e l’AI sta aumentando il valore di ingegneri e produttori.

Nel campo del Manufacturing le applicazioni dell’AI sono molteplici. Grazie a una soluzione come Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, che incontra perfettamente le esigenze di questo settore.

Predictive maintenance

La manutenzione continua dei macchinari e delle attrezzature della supply chain rappresenta una spesa importante, con un impatto cruciale sulla redditività di qualsiasi operazione di produzione dipendente da attività. In Dynamics 365 for Finance and Operations grazie all’integrazione con l’IoT è possibile implementare una predictive maintenance, che permette di pianificare gli interventi di manutenzione per tempo, così da non fermare la linea produttiva, evitando guasti imprevisti e fermi di macchinari che potrebbero causare significative perdite economiche. La predictive maintenance utilizza algoritmi avanzati di AI sotto forma di machine learning e reti neurali artificiali per formulare previsioni relative al malfunzionamento delle risorse. Ciò consente drastiche riduzioni dei costosi tempi di inattività non pianificati, nonché per l’estensione della vita utile residua (RUL) delle macchine e delle attrezzature di produzione. Gli studi dimostrano che i costi di inattività non pianificati costano ai manufacturer circa 50 miliardi di dollari l’anno e che il fallimento delle attività è la causa del 42% di questi tempi di inattività non programmati.

Data Integrity

A causa delle brevissime scadenze time-to-market di oggi e dell’aumento della complessità dei prodotti, le aziende manifatturiere stanno trovando sempre più difficile mantenere elevati livelli di qualità e rispettare normative e standard. D’altra parte, i clienti si aspettano prodotti impeccabili, spingono i produttori a migliorare il loro prodotto sempre di più. La vera sfida è rappresentata dalle aziende in ambito food, pharma e in generale in quei settori in cui vigono delle strette normative da rispettare nella supply chain. Dynamics 365 for Finance and Operations consente di implementare e rispettare tutti gli standard e le normative richieste per la produzione.

Oltre a ciò Dynamics 365 for Finance and Operations ha delle caratteristiche estremamente utili ed efficienti per il mondo del Manufacturing: