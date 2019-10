Engineering 365 focus on AI for Modern Workplace

Le smart technologies si stanno facendo strada in numerosi settori e stanno rivoluzionando la concezione stessa di “posto di lavoro”. L’intelligenza artificiale (AI) ha il potenziale per migliorare la produttività, l’efficienza e l’accuratezza all’interno di un’organizzazione, qual è il vero valore aggiunto?

In Engineering 365 siamo ben consapevoli che la Digital Transformation abbia modificato l’approccio al lavoro e al posto fisico aziendale in cui si lavora, oltre che al rapporto con il proprio team. Grazie alla nostra esperienza, ci siamo resi conto che le aziende che stanno implementando l’AI, progrediscono rapidamente sia a livello strategico, sia a livello operativo.

Implementare una soluzione con AI integrata come Microsoft Dynamics 365, incontra le esigenze di aziende di ogni settore: gli employee possono dedicarsi a operazioni più complesse, affidando “alla macchina” le operazioni più routinarie Le aziende che utilizzeranno sistemi di AI su tutta la linea otterranno un vantaggio competitivo, ridurranno i costi delle operazioni e noteranno un notevole risparmio di tempo sulle operazioni più ripetitive.

L’AI permette agli employee di lavorare dislocati in diverse parti del mondo, pur facendo parte dello stesso team. Uno strumento come Microsoft Teams diventa il principale alleato per un Digital Modern Workplace: dalle funzionalità di chiamate e condivisione di documenti a creazione di gruppi dedicati per ogni progetto, e molte altre possibilità. Questo significa che il posto di lavoro da fisico diventa digitale e virtuale, aumentano il work life balance di ogni employee: non importa più il numero di ore lavorate, o il luogo fisico in cui ci si trova, ma gli obiettivi raggiunti e condivisi con il proprio team.

Le risorse risparmiate grazie all’AI devono essere reinvestite in formazione per gli employee: l’adozione dell’AI comporta numerosi benefici per l’azienda, ma ricade anche su certe expertise. Quelle expertise vanno aggiornate e reintrodotte in una maniera nuova in azienda, in modo da permettere agli employee interessati di ricevere training dedicati per essere riposizionati in ruoli più strategici dell’azienda.

Dynamics 365 offre una serie di moduli per sostenere la Digital Transformation in tutti i suoi aspetti dal modulo Talent per la gestione delle HR a 360°, al modulo Marketing per la gestione di campagne, e-mail e social, fino al modulo di Field Service in cui AI e IoT integrate costituiscono il nucleo per la predictive maintenance.