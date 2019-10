Engineering 365 focus on AI for Sales

L’AI (intelligenza artificiale) è una delle tecnologie che più si sta diffondendo all’interno del mondo degli affari. In Engineering 365 abbiamo potuto notare come si stiano interessando al tema non solo molti CIO, ma moltissimi CEO per comprendere come accelerare al meglio il proprio business.

L’AI si basa su algoritmi e si applica ai bucket di dati per creare ulteriore intelligenza utilizzando il riconoscimento di modelli basati su macchine. Questo approccio può essere applicato anche in un settore come quello delle vendite, dove i Sales Manager, grazie a Microsoft Dynamics 365 for Sales, una piattaforma automatizzata con AI integrata che affronta i problemi comuni affrontati dal Sales Team, facendo risparmiare ai venditori a il 20% del loro tempo ogni settimana e fornendo dati infallibilmente precisi per informare meglio i processi di vendita e le altre aree aziendali.

Dynamics 365 for Sales è un modulo che fa parte della soluzione Dynamics 365 che unisce le potenzialità di un ERP e di un CRM, cosa significa questo?

Con l’AI, tutti i nuovi contatti e le attività di registrazione di un sales manager come e-mail, telefonate, riunioni, eventi del calendario e così via vengono automaticamente registrati nel sistema CRM. Questi dati acquisiti vengono abbinati all’account e all’opportunità corretti, non solo risparmiando tempo infinito, ma garantendo report più accurati e processi decisionali più intelligenti, questo anche grazie all’integrazione con Power BI, il tool di business intelligence integrato.

Avendo automatizzato i processi di routine i sales manager possono dedicarsi a task più complessi e all’ideazione di nuove strategie di vendita.

Previsioni e analisi della pipeline

Alimentare in modo corretto il proprio CRM è fondamentale per una corretta previsione dei dati di vendita e dell’analisi della pipeline. Una delle cose più importanti è aggiornare sempre il CRM con nuovi record di contatto, riunioni e nuove opportunità., così da non alterare i numeri o le previsioni. Dynamics 365 for Sales è omnicanale, quindi aggiornabile e consultabile da qualunque device, ed è integrato con i tool di collaboration come SharePoint, Microsoft Teams e OneDrive per permettere un digital modern workplace efficace.

Identificazione delle dinamiche del gruppo di acquisto

Le vendite basate sull’AI assicurano che i dati siano puliti e accurati. Dynamics 365 fornisce analisi della pipeline in tempo reale e tracciamento delle tendenze degli affari, sia in tempo reale che storici. Ciò consente di approfondire i fattori centrali che hanno portato a transazioni di successo come il numero di persone in un gruppo di acquisto, il numero di volte in cui sono stati contattati e le correlazioni tra il numero nel gruppo di acquisto e le dimensioni dell’operazione.

Queste sono informazioni vitali per i responsabili delle vendite che possono lavorare con il proprio team per identificare quali ruoli del gruppo di acquisto stanno facendo avanzare le trattative. I dati possono anche essere utilizzati per creare modelli di offerte e stabilire parametri di riferimento per vendite future.

Sales team leader

L’esperienza dei sales team leader è fondamentale per una gestione di successo dei team di vendita. Hanno combattuto le battaglie, vinto conti difficili, capendo perché i clienti si perdono, conoscono le migliori tattiche e hanno un arsenale di consigli da trasmettere alle loro squadre. Il trucco tuttavia è identificare i momenti migliori per intervenire e fornire coaching. Dovrebbero aspettare fino a quando le prestazioni scenderanno o cavalcare sulla cresta dell’onda quando le vendite sono positive?

Poiché l’AI è un ottimo strumento per setacciare i dati, dare loro un senso e fornire informazioni utili per guidare il processo decisionale intelligente, può essere utilizzato per identificare quando sono necessari interventi per ogni singolo venditore. Prendendo tutti i dati di vendita rilevanti e presentandoli come un cruscotto di facile utilizzo, i sales team leader hanno una visione d’insieme di tutte le attività per ciascun venditore, grazie a Dynamics 365 for Sales.

Attraverso l’applicazione dell’AI ai dati CRM e l’utilizzo di Dynamics 365 for Sales le aziende possono monitorare l’integrità dei loro dati CRM, misurare le lacune dei dati e le opportunità di pulizia nei record di contatto, account e opportunità di CRM. Dynamics 365 for Sales garantisce precisione, crea nuovi contatti in tempo reale e abbina e assegna i contatti esistenti alle giuste opportunità.