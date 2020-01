Engineering 365 focus on AI People Centered

E’ vero che l’AI è diventata una delle tecnologie più pervasive del nuovo millennio e continuerà a crescere e svilupparsi internamente ed esternamente all’azienda. In Engineering 365 ci siamo accorti, però, che man mano che le organizzazioni avanzano con l’AI, dovrebbero mettere le persone al centro del processo di progettazione. Ecco qualche tip per realizzare una strategia People Centered.

Le aziende stanno raddoppiando le iniziative imprenditoriali basate su tecnologie come predictive analytics, machine learning e cognitive computing, ma stanno ignorando un elemento a loro rischio e pericolo: i dipendenti umani. Per essere veramente efficace, una strategia di AI deve essere cucita sugli employee e sulle risorse presenti in azienda, perché da sola l’innovazione tecnologica non è sufficiente. Con People Centered si intende l’idea che la tecnologia AI dovrebbe amplificare i punti di forza umani, ovvero si tratta di fornire e informare [sistemi] con dati per consentire alle persone maggiori opportunità di lavoro e di crescita. Le organizzazioni stanno passando da una base di Big Data e predictive analysis al machine learning, alle reti neurali e infine all’AI completamente autonoma.

Alimentato dall’aumento del cloud computing, ora c’è ampia memoria, archiviazione e potenza di calcolo per gestire sofisticati algoritmi sviluppati in passato ma non utilizzati a causa delle limitazioni della tecnologia. Il cloud Microsoft Azure è sicuro e smart: risolve così il problema dell’archiviazione dei dati e dello spazio e dell’omnicanalità. Grazie alla raccolta e all’analisi dei dati, attraverso strumenti di business intelligence come PowerBI, è possibile passare dai dati ai flussi di informazioni validi per tutta l’azienda. Per una gestione globale ed efficace dell’azienda Microsoft Dynamics 365 è la soluzione all in one in cloud che coniuga le funzionalità ERP e CRM e garantisce una gestione a 360°, omnicanale e con dati in aggiornamento real time.

Ecco le iniziative che la maggior parte delle aziende sta adottando in campo AI:

Automatizzare le attività con le macchine in modo che gli esseri umani possano concentrarsi su iniziative strategiche.

Migliorare l'applicazione di intelligenza e algoritmi per sviluppare le competenze delle persone.

Scoprire modelli che altrimenti non verrebbero rilevati.

Aiutare nella mitigazione e nella conformità dei rischi.

Tre sono i principi su cui è utile implementare una strategia di AI People Centered:

Ove possibile, rendere disponibili a tutti i soggetti coinvolti i dettagli di implementazione di alto livello di un progetto di AI . Questo aiuterà le persone a capire cos’è l’intelligenza artificiale, come funziona e quali siano i set di dati coinvolti.

Explainability. Garantire che i dipendenti e le parti interessate esterne comprendano in che modo qualsiasi sistema di intelligenza artificiale arrivi alle sue decisioni contestuali, in particolare, quale metodo è stato utilizzato per ottimizzare gli algoritmi e in che modo i responsabili delle decisioni trarranno vantaggio da qualsiasi conclusione.

. Garantire che i dipendenti e le parti interessate esterne comprendano in che modo qualsiasi sistema di intelligenza artificiale arrivi alle sue decisioni contestuali, in particolare, quale metodo è stato utilizzato per ottimizzare gli algoritmi e in che modo i responsabili delle decisioni trarranno vantaggio da qualsiasi conclusione. Reversibilità. Le organizzazioni devono anche essere in grado di invertire ciò che il deep learning sa: la capacità di disimparare determinate conoscenze o dati aiuta a proteggere da distorsioni indesiderate nei set di dati. La reversibilità è qualcosa che deve essere progettato nella concezione di uno sforzo di intelligenza artificiale e spesso richiederà competenze e supporto interfunzionali.

Il ruolo fondamentale del CDO (Chief Data Officer) potrebbe non essere abbastanza per una vera strategia ed operatività AI People Centered: identificare le parti interessate nell’intera organizzazione che comprendono i problemi di qualità e i rischi relativi ai dati e che lavoreranno da un codice etico incentrato sulle persone. Queste parti interessate sono responsabili di garantire che i set di dati siano appropriati e di rilevare tempestivamente eventuali errori o difetti nei set di dati o nei risultati dell’AI.