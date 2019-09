Engineering 365 focus on AI

L’AI (intelligenza artificiale) è il fattore rivoluzionante del business: in ogni Industry sta definendo nuove strategie, nuovi processi e rinnovate operatività.

Ogni settore aziendale ricava molteplici benefits dall’implementazione di un ERP, come Microsoft Dynamics 365 che coniuga anche tutte le funzionalità CRM, in una soluzione all in one. Ecco alcuni esempi in cui l’integrazione di Dynamics 365 con l’AI, sta facendo e farà la differenza.

Qui di seguito come Engineering 365 vi proponiamo una overview sui dati dell’AI.