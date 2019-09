Engineering 365 focus on AiioT

In Engineering 365 ci piace rimanere sempre informati su tutte le novità della Digital Transformation, così da poter essere sempre il miglior supporto per i nostri clienti, e aggiornare sempre la nostra expertise. Per esempio, per quanto riguarda Internet of Things (IoT) e Artificial Intelligence (AI), stanno dando una reale svolta a questa Industry Revolution 4.0 che sta cambiando il modo in cui funziona il mondo, in particolare la automation (automazione industriale) e il Manufacturing, sotto tutti gli aspetti.

Se pensiamo che, attualmente, ognuno di noi, o meglio ogni possessore di smartphone detiene, nel palmo della propria mano, una potenza di calcolo superiore a quella che ha mandato l’uomo sulla luna nel 1969, proviamo a pensare cosa accadrà quando AI e IoT convergeranno insieme e si formerà il cosiddetto AiioT?

IoT e AI sono due tecnologie che hanno un impatto significativo su diversi settori verticali. Mentre Internet of Things (IoT) è il sistema sensoriale digitale, l’AI si trasforma nel cervello che prende decisioni che controllano l’intero sistema. La combinazione mortale di AI e IoT: AiioT fornisce sistemi intelligenti e connessi che sono attrezzati per l’autoguarigione e l’auto-correzione, la portata di questa rivoluzione sarà potente.

I Big Data hanno subito un aumento davvero significativo negli ultimi 3-5 anni. Accanto a questi progressi arrivano nuovi pericoli e preoccupazioni per la cybersecurity e la privacy. Enormi volumi di informazioni dell’azienda e dati utente sono obiettivi allettanti per enti governativi e hacker in tutto il mondo. Allo stesso modo ci sono nuove responsabilità che derivano da questa capacità estesa. Grazie a Microsoft Dynamics 365 la capacità di analisi dei Big Data si è trasformata da quantitativa a qualitativa e i problemi legati a cybersecurity e privacy, sono monitorati e, nella stragrande maggioranza dei casi, risolti.

I dispositivi IoT sono in prima linea in questo processo di raccolta dei dati real time nei dipartimenti del customer service, negli ambienti di produzione e nei prodotti di consumo nelle case delle persone. Qualsiasi dispositivo con un chipset può essere collegato a una rete e iniziare a trasmettere grandi quantità di informazioni ogni minuto di ogni giorno.

Qual è il valore aggiunto per le imprese?

Le aziende sarebbero ora in grado di acquisire tutti i dati importanti relativi a processi e problemi e sviluppare soluzioni esplicite per le sfide del mondo reale all’interno dell’organizzazione per migliorare l’efficienza, la sostenibilità e l’affidabilità.

AI e IoT sono delle tecnologie straordinarie prese singolarmente, ma grazie all’idea di convergenza, 1 + 1 = 3. L’ IoT migliora il valore dell’AI consentendo la segnalazione in tempo reale, la connettività e lo scambio di dati. L’AI aumenta le capacità dell’IoT applicando il machine learning per migliorare il processo decisionale.

Entro il 2023, l’ IoT rappresenterà oltre l’83% dell’intero mercato dei chipset AI. Il mercato globale dell’AI generale sarà di quasi $ 50,8 miliardi. L’AI mondiale nel mercato dei dispositivi IoT integrati si avvicinerà a $ 26,2 miliardi. Si prevede che l’intero mercato delle soluzioni di rete basate sull’AI raggiungerà i 5,8 miliardi di dollari. Oltre la metà delle organizzazioni aziendali utilizzerà la tecnologia AI per il networking. Dynamics 365 è in continuo aggiornamento per seguire le evoluzioni tecnologiche più avanzate, e noi di Engineering 365 facciamo altrettanto. Infatti, abbiamo riscontrato che I framework IoT esistenti vengono creati per rispondere a un evento mentre i sistemi AI + IoT (AiioT) possono rilevare in modo proattivo i guasti.

Il futuro dell’automation si basa sulla fusione di AI e anche IoT. I sistemi AI + IoT (AiioT) influenzeranno senza dubbio tutti i settori, compresi automotive, banking, healthcare, supply chain e Manufacturing