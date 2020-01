Engineering 365 focus on Artificial Intelligence trends in 2020

L’intelligenza artificiale (AI) è una delle innovazioni tecnologiche che ha dominato gli anni 2000, e l’interesse nei suoi confronti non accenna a diminuire. Come abbiamo potuto notare in Engineering 365 grazie all’AI si è potuto accelerare una serie di operazioni, migliorare la precisione di calcolo e studiare nuove strategie. Sebbene non sia stato ancora creato un motore di previsione in grado di tracciare il corso dell’AI nel prossimo decennio, possiamo essere abbastanza certi di ciò che potrebbe accadere nel prossimo anno. La spesa per la ricerca, lo sviluppo e il dispiegamento continua a crescere e continua il dibattito sulle più ampie implicazioni sociali. Nel frattempo, gli incentivi aumentano per coloro che desiderano implementare l’innovazione basata sull’AI in nuove aree industriali, in settori scientifici e nelle nostre vite quotidiane.

Ecco qualche previsione di Engineering 365 per il 2020 dell’AI:

L’AI monitorerà e perfezionerà sempre più i processi aziendali

Mentre i primi robot sono stati principalmente coinvolti nell’automazione di attività manuali come le linee di produzione e nella supply chain, i robot basati su software di oggi assumeranno il lavoro ripetitivo ma necessario che eseguiamo sui computer: compilare moduli, generare report e diagrammi e produrre documentazione e istruzioni sono tutte attività che possono essere automatizzate dalle macchine che guardano ciò che facciamo e imparano a farlo per noi in modo più rapido e semplificato. Questa automazione – nota come robotic process automation – ci libererà dalla fatica di un lavoro amministrativo che richiede tempo ma essenziale, lasciandoci a dedicare più tempo a compiti complessi, strategici, creativi e interpersonali.

Personalizzazione real time

L’intelligenza artificiale consente ai fornitori di beni e servizi di proiettare in modo rapido e preciso una visione olistica dei clienti in tempo reale mentre interagiscono attraverso portali online e app mobili, imparando rapidamente come le loro previsioni possono adattarsi ai nostri desideri e bisogni con una precisione sempre maggiore. Ecco perché c’è la necessità di utilizzare una soluzione come Microsoft Dynamics 365 consente una gestione di tutti i dati creati e ricevuti a 360°, grazie alle sue funzionalità ERP e CRM all in one, in cloud e con l’integrazione nativa della soluzione di business intelligence Power BI.

Dati più precisi e disponibili

Perché testare i sistemi di AI nel mondo reale quando i computer sono ora abbastanza potenti e addestrati su dati sufficientemente precisi da simulare tutto nel mondo digitale? Il 2020 vedrà un aumento dell’accuratezza e della disponibilità delle simulazioni del mondo reale, che a sua volta porterà a un’AI più potente e accurata.

Aumentano i device con Ai integrata

Nel 2019 siamo già abituati a eseguire app che ci forniscono previsioni basate sull’intelligenza artificiale su computer, telefoni e orologi. Mentre il prossimo decennio si avvicina e il costo dell’hardware e del software continua a scendere, gli strumenti di AI verranno sempre più integrati nei nostri veicoli, elettrodomestici e strumenti di lavoro. Aumentato da tecnologie come display di realtà virtuale e aumentata e paradigmi come il cloud e l’Internet of Things, il prossimo anno vedrà sempre più dispositivi di ogni forma e dimensione che iniziano a pensare e ad apprendere da soli.

Interazione e cooperazione tra HR e AI

Sempre più strumenti verranno creati per consentirci di sfruttare al meglio le nostre capacità umane – quelle che l’AI non è ancora in grado di gestire – come capacità creative, progettuali, strategiche e comunicative. Aumentandoli con capacità di analisi superveloci alimentate da vasti set di dati che vengono aggiornati in tempo reale. Dynamics 365 for Marketing, per esempio, permette la strutturazione di campagne dedicate specifiche sia social sia di e-mail marketing grazie agli strumenti di analisi, archivio dei clienti, e targetizzazione. IDC prevede che entro il 2025, il 75% delle organizzazioni investirà nella riqualificazione dei dipendenti al fine di colmare le carenze di competenze causate dalla necessità di adottare l’AI. Questa tendenza diventerà sempre più evidente per tutto il 2020.

AI per la cybersecurity

Man mano che gli attacchi di hacking, phishing e social engineering diventano sempre più sofisticati e si basano sull’AI e sugli algoritmi di previsione avanzati, la tecnologia intelligente svolgerà un ruolo sempre più importante nel proteggerci da queste tentate intrusioni nella nostra vita. L’intelligenza artificiale può essere utilizzata per individuare segnali secondo cui l’attività o le transazioni digitali seguono schemi che possono essere indicatori di attività nefasta e per generare allarmi prima che le difese possano essere violate e che i dati sensibili vengano compromessi.

L’implementazione del 5G e di altre tecnologie di comunicazione wireless ultrarapide offrirà enormi opportunità alle aziende di fornire servizi in modi nuovi e innovativi, ma potenzialmente ci apriranno anche ad attacchi informatici più sofisticati. La spesa per la cybersecurity continuerà ad aumentare e coloro con competenze pertinenti saranno più ricercati.

AI, chatbot e customer service

Nonostante l’enorme investimento degli ultimi anni in chatbot basati sul linguaggio naturale nel customer service, la maggior parte di noi riesce a riconoscere se abbiamo a che fare con un robot o un essere umano. Tuttavia, man mano che i set di dati utilizzati per addestrare gli algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale continuano a crescere, la linea tra uomo e macchina diventerà sempre più difficile da distinguere. Con l’avvento del deep learning e dei modelli semi-supervisionati di machine learning come il rinforzo dell’apprendimento, gli algoritmi che tentano di abbinare i nostri schemi linguistici e di dedurre il significato dal nostro linguaggio umano diventeranno sempre più capaci di ingannarci nel pensare che ci sia un umano dall’altra parte della conversazione. E mentre molti di noi potrebbero pensare che preferiremmo avere a che fare con un essere umano quando si cercano informazioni o assistenza, se i robot mantengono la promessa di diventare più efficienti e precisi nell’interpretare le nostre domande, ciò potrebbe cambiare. Dati i continui investimenti e la maturazione della tecnologia che alimenta robot e portali del customer service, nel 2020 ci potrebbe essere la prima volta che molti di noi interagiscono con un robot senza nemmeno rendersene conto.