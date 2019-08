Engineering 365 focus on: Artificial Intelligence

I sistemi intelligenti si sono sviluppati grazie alla Digital Transformation, e continuano a farlo, poiché la ricerca, lo sviluppo e l’adozione di tali sistemi continuano a influenzare sia le prestazioni aziendali degli early adopter nel presente, sia le prospettive per il futuro. Il costante aumento del volume dei Big Data ha sottolineato la necessità gestire un flusso di dati senza interruzioni, sfruttando al tempo stesso le risorse per incrementare l’efficienza. Le strategie e gli strumenti di business intelligence sono fondamentali per ottenere un valore reale attraverso tale transizione alla completa innovazione strategica ed operativa.

La Data Science è stata senza dubbio tra le aggiunte più preziose all’ecosistema degli affari negli ultimi anni: il suo ruolo, e quello dei Big Data, diventerà solo più importante a livello di processi d’impresa nei prossimi anni. Le tecnologie data based stanno trasformando sia i processi front-end che back-end all’interno di organizzazioni che sono sempre più alimentate dall’AI, dal machine learning e dal deep learning.

Ecco alcune applicazioni dell’Artificial Intelligence che noi di Engineering 365 abbiamo individuato come emergenti ed importanti:

AI promuove flussi di lavoro più fluidi e continuità di interazioni coi clienti

Le capacità di autoapprendimento, intuitive e proattive di AI e machine learning stanno alimentando nuovi sistemi aziendali che consentono di raggiungere livelli di efficienza operativa e di condurre sforzi a livello sales e marketing sempre più efficaci. Grazie a queste tecnologie le aziende hanno sempre più relazioni efficaci ed efficienti con i clienti, ed offrono loro una customer experience sempre più di alto livello, ed una user experience sempre più intuitiva e smart. Grazie all’applicazione e allo sviluppo dell’AI, gli agenti virtuali o i chatbot guidati da machine learning stanno offrendo vantaggi sostanziali in vari settori come il settore banking, finance, e-commerce, retail, pharma, ecc. I chatbot sono in grado di eseguire conversazioni continue e altamente contestuali con i clienti, analizzando al contempo una moltitudine di dati in background per fornire soluzioni personalizzate alle loro domande e richieste. L’abbondanza di dati creati da entrambi i canali interni ed esterni sarà un grande vantaggio, così come la principale forza trainante dietro più aziende che utilizzano questo strumento per interazioni più perfette con risultati migliori.

AI come strumento per il decision management

l’AI è già stata riconosciuta per la sua capacità di aiutare i manager a prendere decisioni strategiche e operative in modo più efficace ed efficiente; man mano che i risultati dell’integrazione diventano evidenti, possiamo aspettarci di vedere le tecnologie guidate dall’AI diventare più integrate nel processo decisionale.

AI per le HR

AI e machine learning hanno già iniziato a farsi strada nel settore delle HR, e hanno già dimostrato la sua utilità nel processo di recruiting, apprendendo come una società assuma e classificando potenziali candidati per garantire le giuste decisioni di assunzione. Tuttavia, le organizzazioni trovano particolarmente difficile identificare e assumere esperti di AI; oltre alle competenze relative alla Data Science, incorporare l’AI in alcuni processi richiede esperienza in questioni legate al marketing, customer relationship e operations.

Cybersecurity

Le aziende stanno utilizzando strumenti abilitati AI per proteggersi contro le frodi, grazie a tecnologie come riconoscimento vocale, machine learning, riconoscimento video ecc. Ogni volta che viene utilizzata una scheda, gli algoritmi basati su AI identificano i comportamenti fraudolenti basati sui grandi dati basati sui dati storici analizzati. Anche le frodi sui clic (clic fraudolenti su un annuncio) aumentano in cifre. Gli inserzionisti devono monitorare ogni clic per osservare tali anomalie. Per individuare tali frodi richiedono un database in grado di classificare grandi flussi di traffico. Questo è il potere nascosto dei Big Data e AI nel rilevare le anomalie.