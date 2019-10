Engineering 365 focus on blockchain for ERP

La tecnologia blockchain è ormai sul mercato da qualche anno, e viene utilizzata in più settori. Come ormai ben sappiamo la blockchain è una struttura dati condivisa e immutabile. La catena è come un registro digitale le cui voci sono raggruppate in blocchi, concatenati in ordine cronologico, e la cui integrità è garantita dall’uso della crittografia. Sebbene la sua dimensione sia destinata a crescere nel tempo, è immutabile in quanto, di norma, il suo contenuto una volta scritto non è più né modificabile né eliminabile, a meno di non invalidare l’intera struttura. Questo significa che ogni blocco dipende direttamente dagli altri, creando una rete solida e codipendente.

In Engineering 365 abbiamo pensato a come questo potesse collegarsi ad un ERP, e Gartner ci è venuto incontro con uno dei suoi report. Secondo Gartner, infatti, Nei prossimi due o tre anni, tutti i principali fornitori di ERP e CRM offriranno funzionalità blockchain come funzionalità aggiuntiva per i loro software e prodotti SaaS.

Quello che è emerso, come pensavamo anche in Engineering 365, è la necessità di realizzare degli standard, altrimenti l’uso della blockchain sarà limitato principalmente a prove teoriche e a test pilota, e le aziende dovrebbero supportare più blockchain e integrarle a monte nei sistemi ERP e CRM. Nella realtà, secondo Gartner, saranno strutturati non più di due standard, sarebbe impensabile e poco pratico averne più di così, soprattutto per una gestione di costi altissima e di difficile integrazione tra diversi prodotti. Di conseguenza, le aziende che lavorano con la miriade di piattaforme blockchain disponibili oggi dovrebbero rendersi conto che è “altamente improbabile” che il loro standard diventi quello ufficiale nei prossimi 5 anni.

I registri blockchain dovranno essere integrati con i sistemi ERP, CRM, finanziari e di gestione patrimoniale esistenti, ha avvertito Gartner. Quando sistemi ERP come Microsoft Dynamics 365 annunciano una nuova versione del loro software, le aziende dovranno reintegrare le loro piattaforme blockchain: come utente – una compagnia assicurativa, una banca o una società, aspetterà fino a quando il proprio fornitore di software annuncerà la blockchain come funzionalità aggiuntiva già integrata, senza dover acquistare componenti aggiuntivi o adeguarsi a standard esterni, con costi molto elevati e il rischio di aggiornamento continuo e non controllato.

La piattaforma più complicata su cui implementare la blockchain come funzionalità è l’ERP: Microsoft sta già sviluppando questo tipo di componente aggiuntivo ma non sarà pronta prima di due anni.

Per le società di servizi finanziari, ci vorranno almeno dai 3 ai 5 anni per riuscire ad avere degli standard di blockchain: questo perché spostano continuamente risorse tra clienti, partner e altre istituzioni. L’obiettivo è quello di rendere sempre più sicuro lo spostamento di denaro a livello internazionale, attraverso piattaforme basate su blockchain.

In Engineering 365 siamo alquanto d’accordo con la valutazione di Gartner, secondo cui la blockchain promette di creare un libro mastro aperto sul quale le aziende possano condividere un’unica versione immutabile dei dati, che si tratti di tracciamento e rintracciamento di merci o transazioni finanziarie transfrontaliere, non offrendo un reale vantaggio competitivo; infatti, questo livella il campo di gioco tra i giocatori delle imprese consentendo ai partner commerciali di vedere gli stessi dati in tempo reale, accentrando tutti i dati rilevanti nelle mani dei colossi dell’industria. Staremo a vedere cosa succederà in futuro e vi terremo aggiornati su tutte le novità rilevanti.