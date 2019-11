Engineering 365 focus on Chatbots for Customer Experience

La Digital Transformation ha cambiato il panorama della customer experience (CX) è cambiato in modo significativo negli ultimi anni, soprattutto a seguito del passaggio a un’era digitale fondata sull’automation e l’intelligenza artificiale (AI).

In Engineering 365 abbiamo esaminato il settore Retail per comprendere meglio l’evoluzione delle persone e della tecnologia nello spazio dei contact center ed esplorare lo stato attuale della Digital Transformation e della customer experience.

Alla domanda su aree di crescita e investimenti riguardanti il prossimo anno, una percentuale significativa di professionisti del settore ha riferito che investirà maggiormente in chatbot e automation, mentre circa il 40% dei leader intervistato riferisce di aver già integrato tali tecnologie nella loro customer experience. Esiste un forte imperativo per i leader di acquisire una conoscenza più approfondita delle tecnologie basate sull’AI come i chatbot e di come possa aiutare i leader a raggiungere i loro obiettivi customer experience attraverso un customer service efficace ed efficiente.

Gli Assistenti virtuali intelligenti (IVA) agiscono, in particolar modo, su questa direttiva: il successo sta nel realizzarli in un modo in cui tutti sono vincitori; i clienti sono soddisfatti, il volume delle chiamate degli agenti è ridotto, le chiamate non necessarie vengono eliminate e l’intero processo di coinvolgimento dei clienti diventa più efficiente ed efficace.

Come è possibile gestire tutto questo nel migliore dei modi e con benefici per tutta l’azienda? Una soluzione come Microsoft Dynamics 365 consente la gestione della parte di customer service, integrando i dati derivati anche dagli altri settori aziendali, aggiornati real time. Grazie anche all’integrazione nativa con Power BI, è possibile creare report e analizzare dati per creare strategie sempre più efficaci.

Ecco alcuni modi in cui gli IVA possono essere utili per l’azienda:

Riconoscere che un’IVA fa parte di una soluzione più olistica e integrata.

È impossibile per un singolo pezzo di tecnologia risolvere tutti i problemi di un’azienda; un’IVA non è diversa. È solo un componente del più ampio processo customer experience. Quando si considera l’implementazione di un IVA, le aziende devono esaminare in dettaglio l’intero processo di coinvolgimento dei clienti end-to-end, assicurando che non vi siano disconnessioni o isole tecnologiche o di processo lungo il percorso. A ogni elemento del percorso del cliente deve essere data la dovuta diligenza, poiché ciò contribuirà a evidenziare come e dove un IVA potrebbe essere più vantaggiosa. Dynamics 365 colma questo gap gestionale.

Personalizzare la customer experience

La maggior parte delle semplici soluzioni di chatbot non ha il livello di intelligenza emotiva per riconoscere i clienti fedeli, ma potrebbero farlo. Grazie ai giusti sistemi basati sulla conoscenza, gli IVA possono e dovrebbero riconoscere dove si trovano i clienti nel loro percorso di acquisto. Acquisendo i dettagli delle interazioni precedenti, l’IVA può migliorare in modo proattivo il processo di interazione dei clienti. In questo modo, i clienti si sentono apprezzati, e avendo semplificato un’attività banale, la reputazione dell’azienda aumenta e le vendite aumentano di conseguenza.

Dare informazioni precise

Quando l’IVA è dotato di dati provenienti da una base di conoscenza dinamica, il flusso di comunicazione è continuo e le informazioni sono accurate, i dati sono aggiornati real time grazie a Dynamics 365 e all’integrazione con Power BI.

Troppo spesso, i chatbot non sono in grado di risolvere le domande a causa del mancato accesso a tutte le informazioni rilevanti, costringendo i clienti a prendere il telefono comunque, probabilmente lamentandosi della loro esperienza negativa prima di parlare del loro problema.

A peggiorare le cose, l’agente del contact center spesso dice al cliente qualcosa di completamente diverso dal “bot“, facendo crescere le frustrazioni. Un sistema come Dynamics 365 che gestisca l’intero processo di customer service e customer experience su tutti i canali aiuterà a evitarlo.

Riconoscere che i team di Marketing e Operations devono essere proprietari congiunti del cliente

Quando i team di Operations e Marketing collaborano al processo di coinvolgimento del cliente, è possibile affrontare la coerenza del tono e del linguaggio utilizzati dagli IVA, garantire l’allineamento con le comunicazioni di marketing esterne e fornire un’esperienza positiva del marchio. Quando la customer experience è disgiunta e gli IVA non si adattano al posizionamento del marchio o allo stile utilizzato per interagire con il cliente, questa stessa può generare numerose criticità. Ciò viene amplificato se l’IVA è vista come il giocattolo del web o del team digitale; deve essere una componente intrinseca del percorso complessivo del cliente.