Engineering 365 focus on CIOs and Digital Transformation

Gli obiettivi che i CIO inizieranno a porsi verso la fine di questo anno, pronti ad incontrare nuovi obiettivi sfidanti, sono molteplici. In Engineering 365 conosciamo molto bene il ruolo del CIO e quali siano le criticità, i vantaggi e i punti di forza di questo ruolo.

Riglobalizzazione, rallentamento economico e “dithering digitale” sono secondo una nuova ricerca di Gartner le tre principali preoccupazioni dei CEO nel 2019, e afferma che, inoltre, i CIO devono comprendere queste preoccupazioni e affrontarle nella loro pianificazione strategica nei prossimi 12-18 mesi. I CEO chiedono che le iniziative digitali inizino a dare la ROI promessa, facendo richieste sempre più incalzanti ai CIO. Il tema da comprendere è che non si debbano pretendere cambiamenti radicali in breve tempo: i cambiamenti sono più profondi, relativi a modelli di business, prodotti e servizi.

Vediamo nel dettaglio le tre principali preoccupazioni dei CIO, e le possibili, eventuali, soluzioni.

Riglobalizzazione

Nell’indagine sui CEO di Gartner 2019, il 23% ha affermato che le nuove tariffe commerciali internazionali, le quote e altri controlli avrebbero un impatto significativo sulla loro attività nei prossimi tre anni, e un ulteriore 58% ha dichiarato di avere “preoccupazioni generali” al riguardo. I CIO dovrebbero concentrarsi sulla guida delle loro organizzazioni utilizzando la geo-flessibilità. Ciò può essere ottenuto applicando la Data Science per stare al passo con i competitor identificando le migliori posizioni e flussi di attività geografiche; implementando capacità basate su cloud per essere geograficamente agili nelle loro operazioni, e sfruttando le mosse geografiche come opportunità per accelerare la trasformazione del business digitale. Grazie a una soluzione come Microsoft Dynamics 365 è possibile integrare le varie differenze geografiche e strutturare una strategia ed un’operatività univoche, e con l’integrazione di Power BI, la soluzione di business intelligence, l’analisi dei dati e la reportistica non saranno più un problema e potranno comunicare tra di loro.

Rallentamento economico

Gli indicatori economici hanno suscitato crescente preoccupazione per i CEO nel corso del 2019, in particolare curve di rendimento invertite, riduzione della crescita degli utili, minori volumi commerciali e indici di fiducia ridotti.

I CIO possono supportare i loro CEO contribuendo in modo completo alla discussione generale, fornendo assistenza come pensatore analitico e diagnostico, nonché come project manager. I CIO possono aiutare i CEO sfidando le misure tradizionali della produttività che stanno producendo rendimenti decrescenti; identificando nuove chiavi della produttività per guidare il modello di business che sta cambiando digitalmente l’organizzazione e applicando l’innovazione digitale e l’IT per creare progressi di produttività. Inoltre, Dynamics 365 è la soluzione ideale per tutta l’azienda per comprendere dove ci possano essere degli sprechi e dove invece sarebbe il caso di investire di più.

Dithering digitale

Molti CEO non si sono impegnati così profondamente come dovrebbero nella digitalizzazione, nonostante la capacità di mantenere la propria priorità di crescita. Molti sono a disagio in un’area che non è la loro e in cui si sentono esposti, e verso cui nutrono dei pregiudizi. Altri esitano a causa dei costi e dei profondi cambiamenti richiesti. Quello che non dovrebbero fare è rinunciare alla Digital Transformation a causa di questi pregiudizi infondati, in quanto se ne pentiranno tra tre o cinque anni. Alcune aziende potrebbero non sopravvivere; mentre altre rimarranno indietro e troveranno molto difficile, quasi impossibile, recuperare il tempo e il terreno perduto. I CIO possono aiutare i loro CEO a proteggere la visione digitale a lungo termine della loro organizzazione elaborando una strategia digitale a tre orizzonti, che affronta l’aspetto del digitale il prossimo anno, tra cinque e dieci anni. La strategia deve mostrare apertamente in che modo il progresso di oggi protegge le opzioni future e concentrarsi sulla differenziazione, sulle capacità permanenti e sulle misure a lungo termine. Implementare una soluzione come Dynamics 365 permette di supportare i CEO, e tutta l’azienda, nel superamento dei pregiudizi e nella gestione ottimale di tutti i processi. Grazie a una user experience agile, a integrazioni con strumenti familiari come la suite Office 365, e ad una possibile personalizzazione di alcune funzioni, sarà possibile rimanere competitivi su un mercato in continua evoluzione e far evolvere il proprio business grazie alla Digital Transformation.