Engineering 365 focus on Cloud ERP

Il cloud è una delle leve contemporanee che possono accelerare e modificare ogni tipo di business. Le organizzazioni più lungimiranti considerano il cloud come un’opportunità, specialmente quando si tratta di implementazione ERP con parametri cruciali come il costo totale di proprietà, l’agilità e la velocità.

Noi di Engineering 365 abbiamo implementato con successo diversi progetti cloud Microsoft Azure e relativi alla soluzione Microsoft Dynamics 365, all in one che coniuga le funzionalità di un ERP e un CRM, riscontrando una vera differenza qualitativa.

La migrazione al cloud è un tema che va affrontato internamente all’azienda, coinvolgendo anche consulenti esperti come Engineering 365, per fare in modo che il passaggio avvenga nel modo più efficace, efficiente, su misura e velocemente possibile.

È importante riconoscere che la transizione richiede impegno e capacità di visione per adattarsi al cambiamento. Le aziende dovranno sentirsi a proprio agio con una certa quantità di revisione strategica e operativa, con il supporto di Engineering 365, quando si tratti di alcuni processi aziendali e ottimizzazione. L’investimento nella migrazione raccoglie ricompense di lunga durata per capitalizzare le vaste opportunità della Digital Transformation.

Come Engineering 365 abbiamo riscontrato che ci sono delle “condizioni ideali” in cui per un’azienda la migrazione al cloud è un passo fondamentale, quasi imprescindibile.

Come struttura e cultura dell’azienda, si hanno questi bisogni/situazioni:

Ridurre il costo totale di proprietà

La struttura aziendale è composta da diverse filiali attraverso funzioni

Necessità di integrare i sistemi SaaS

Una soluzione come Microsoft Dynamics 365, in cloud, nativamente integrata con soluzioni di business intelligence come Power BI incontra perfettamente tutte le esigenze di cui sopra. Inoltre, permette di supportare supply chain complesse, di soddisfare gli eventuali standard previsti a norma di legge, warehouse management, e gestione area finance.

La transizione richiederà un cambiamento significativo nella strategia e nell’operatività dei processi, finanche una ristrutturazione. Ecco perché, insieme ad Engineering 365 il cliente dovrà:

Definire il business case, la soluzione ottimale e la strategia di implementazione

Definire e progettare il change management necessario a realizzare la migrazione

Creare soluzioni personalizzate e integrare soluzioni di terze parti

Mappare i processi principali “adatti allo standard”, in base alle esigenze

Progettare il panorama ideale per abilitare la strategia cloud

Strutturare i dati fondamentali per il passaggio (Data Science, business intelligence)

Ogni business può evolvere usufruendo dei vantaggi del cloud e di una soluzione ERP ottimale come Dynamics 365: il mindset e l’operatività altamente innovativa permette di rimanere competitivi su un mercato in continua evoluzione, non dimenticando la ROI.