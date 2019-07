Engineering 365 focus on: Cloud

L’AD di Microsoft Satya Nadella ha detto: “cloud first, mobile first”.

Ma perché la migrazione al cloud è così importante per ogni tipo di business?

Il cloud ha numerosi aspetti positivi, come ben sappiamo in Engineering 365, per ogni tipo di business: dall’eliminazione del problema dello storage, alla condivisione di dati aggiornati e protetti con tutta l’azienda, fino ad una strategia di nuovi processi collegati al cloud stesso. In ogni caso, il passaggio alla “nuvola” è molto importante e delicato e va supportato da un team di esperti.

L’adozione di un cloud enterprise è in grado di creare un’infrastruttura tecnologica efficiente, conveniente e scalabile, adatta per ogni tipo di richiesta da parte del cliente.

In Engineering 365 abbiamo notato che è molto importante che il top management definisca quali siano i principi guida per l’implementazione del cloud enterprise, il quale abbia un’architettura correttamente allineata con le priorità aziendali. Stabilire una gerarchia di principi è fondamentale: ciò consentirà all’azienda di distribuire le priorità in modo corretto, facendo procedere ogni LOB con successo.

Ecco alcuni principi cui attenersi per un’implementazione di successo:

Costi/benefici: tutte le decisioni relative all’architettura devono essere pienamente consapevoli dei costi. Sia le spese in conto capitale che quelle operative (CAPEX e OPEX) dovranno essere determinate con attenzione per ogni carico di lavoro in modo che l’attività veda il massimo profitto per la minore quantità di spesa.

Disponibilità aziendale e continuità: se la disponibilità aziendale è la massima priorità, è necessario concentrarsi sugli aspetti geografici e tecnologici della distribuzione. I fornitori di servizi cloud come Microsoft Azure soddisfano questa esigenza offrendo l’opzione di configurare la rete in diversi paesi e regioni. Ciò si tradurrà in più connessioni ridondanti e ottimizzazione del percorso. Il risultato? Elevata disponibilità, bassa latenza e throughput

Agilità e flessibilità: ​​ sviluppo agile e implementazioni flessibili sono la priorità, per incontrare le sempre nuove esigenze

Cloud First: un principio “cloud first” può accelerare il passaggio da un’architettura legacy costosa, a un’architettura più agile ed approvata in toto.

Cybersecurity: i dati sono il più sicuri possibile, sia durante il trasporto che durante lo stoccaggio. Inoltre, tutti i carichi di lavoro potrebbero dover essere autorizzati dal team di sicurezza prima della distribuzione. Azure garantisce la privacy dei dati sensibili e non. E’ consigliabile fare affidamento sui processi di sicurezza di Azure di livello enterprise per mantenere i dati protetti.

Il cloud ottimale, data la nostra lunga expertise, è Microsoft Azure, una soluzione perfetta per ogni business, ed il servizio può essere suddiviso in due differenti modelli IaaS (Infrastructure as a service) e PaaS (Platform as a service).

IaaS

Nel caso di IaaS, Microsoft Azure offre macchine completamente virtuali. Il cliente, può decidere quanti di questi server vogliano utilizzare, e quale capacità potrebbe essere loro utile. Basta un solo clic, per renderli più grandi (e quindi più costosi) o più piccoli (e quindi più economici). E’ possibile persino automatizzare questi cambiamenti, rendendoli più piccoli nel momento di scarso utilizzo (notte) e più grandi nelle ore di maggiore utilizzo (orario ufficio).

Un possibile minus, è che questi tool rimangono server o macchine virtuali, e Microsoft non offre “servizi gestiti”, di conseguenza, rimane tutto nelle mani del cliente. Engineering 365 fornisce questo supporto di gestione ai propri clienti, consigliandoli sull’aumento o sulla diminuzione dei volumi da adottare per i differenti progetti. Microsoft prende, però, in carico, la manutenzione del sistema operativo Windows Server, la configurazione di backup giornalieri, la configurazione e l’aggiornamento degli antivirus, l’installazione di patch di sicurezza, ecc.

PaaS

Nel caso di Paas, Microsoft offre una piattaforma completa su cui i clienti possono implementare le proprie applicazioni. L’infrastruttura è offerta in modo simile a IaaS, ma a differenza di IaaS, non è richiesta alcuna manutenzione dei server o dei sistemi operativi.

PaaS ha il vantaggio di offrire una situazione win-win. L’infrastruttura illimitata è disponibile senza tempi di fermo e non è necessario implementare servizi gestiti sui server virtuali.

Sono disponibili vari scenari, che Engineering 365 si è già trovata ad affrontare con diversi clienti:

Soluzioni custom : installazione di un nuovo software , come Microsoft Dynamics 365 , che non è più difficile dello sviluppare un software tradizionale. Qui il passaggio a una soluzione PaaS non comporta grossi rischi ed offre invece enormi vantaggi in termini di gestione e manutenzione del sistema che risultano nella quasi totalità in carico a Microsoft .

: installazione di un nuovo , come , che non è più difficile dello sviluppare un software tradizionale. Qui il passaggio a una non comporta grossi rischi ed offre invece enormi vantaggi in termini di gestione e manutenzione del sistema che risultano nella quasi totalità in carico a . Soluzioni custom su software già installato : la complessità della migrazione dipenderà dalla dimensione dell’applicazione, e dalla flessibilità del sistema adottato

: la complessità della migrazione dipenderà dalla dimensione dell’applicazione, e dalla flessibilità del sistema adottato Software commerciale: la migrazione dipende, in gran parte, dal fornitore degli applicativi. Una migrazione può essere presa in considerazione solo se il fornitore offre software compatibile (o reso compatibile) con PaaS. Tuttavia, è necessario ricordare che il software commerciale che non è compatibile con PaaS fin dall’inizio deve anche essere sottoposto a una migrazione. Le migrazioni possono essere accompagnate da bug e incidenti prima che il prodotto finale veda la luce del giorno, la flessibilità della piattaforma Microsoft consente di ridurre e minimizzare questi rischi.

Se sei interessato a migrare al cloud o anche solo a saperne di più, ad avere una consulenza approfondita, mandaci una mail a marketing@mht.nete ti faremo contattare dal nostro sales team.