Engineering 365 focus on cloud’s future

Il cloud è diventato un alleato essenziale per il business, e ogni azienda che voglia evolvere e rimanere competitiva su un mercato in continua evoluzione, dovrebbe decisamente adottarlo, se ancora non l’ha fatto. Le soluzioni cloud offrono chiari vantaggi in termini di costi, scalabilità e affidabilità. Per le piccole e medie imprese, si intende l’accesso senza problemi ai più recenti e migliori strumenti basati su cloud o liberare tempo prezioso e risorse IT precedentemente impiegate per mantenere una sala piena di server. E le aziende sono sempre più esigenti, non si accontentano di un solo fornitore di servizi basato su cloud. Ecco perché, bisogna cercare di essere il miglior fornitore possibile, per cercare una continuità con il cliente ed anche, non ultima, la sua soddisfazione. In un sondaggio dello scorso giugno, due terzi degli intervistati hanno dichiarato che le loro aziende attualmente utilizzano o hanno in programma di utilizzare servizi di più provider basati su cloud, con Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure che rappresentano la scelta più popolare. Come ben sappiamo in Engineering 365, Microsoft Azure è un cloud flessibile e multifunzione, che unitamente a Microsoft Dynamics 365 la soluzione all in one che coniuga le funzionalità ERP e CRM per offrire un gestionale di altissimo livello.

Il futuro è cloud. E in molti modi, è già arrivato, inaugurando nuove strategie IT, nuovi modi di fare business e una forte concorrenza tra i fornitori di cloud. Gartner prevede una crescita “esponenziale” nel mercato mondiale dei servizi di cloud pubblico, del 17,5% nel 2019 a una dimensione di $ 214 miliardi e raggiunga i $ 332 miliardi in soli tre anni. La crescita è stata in gran parte guidata dai servizi di infrastruttura cloud, ha anche riferito Gartner, e oltre un terzo delle aziende considera gli investimenti nel cloud tra le prime tre priorità di investimento. Il cloud va ben oltre l’infrastruttura: Dynamics 365 comprende i numerosi strumenti basati sulla “nuvola”come servizi ERP e CRM per contabilità, marketing automation, analysis.

Il recente lancio di Microsoft di Azure Synapse Analytics rappresenta un grande balzo in avanti per la sua capacità di unificare il data warehousing con l’analisi dei Big Data e grazie al suo ecosistema di partner integrati (compresi i data warehouse) rispetto al comunque validissimo Azure SQL Data Warehouse.

E questa non è l’unica vittoria di recente per il cloud di Microsoft Azure. A ottobre, il gigante del software ha acquisito un contratto da 10 miliardi di dollari enorme e altamente competitivo su AWS. Un altro scioccante recente è venuto da Salesforce, che ha annunciato a novembre che avrebbe utilizzato Microsoft Azure per alimentare il suo cloud di marketing, anche se ha accordi esistenti con Google Cloud e AWS, rendendolo un ottimo esempio di strategia multi-cloud aziendale.

Adottare il cloud diventa sempre più una necessità primaria delle aziende per risolvere non solo il problema del data storage, ma per rendere il business più efficace e competitivo, se integrato con una soluzione omnicanale come Dynamics 365 che permette di lavorare con ogni team, a prescindere da dove si trovi ogni membro del gruppo. Il Modern Workplace, grazie agli strumenti di collaboration come SharePoint, Microsoft Teams, e il più che rinomato Office 365, può diventare una realtà per ogni azienda che permetta di abbattere i costi, aumentare la worklife balance, e utilizzare tutti gli strumenti più innovativi offerti dalla Digital Transformation.